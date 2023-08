Schnitzelbotschaft öffnet am Rathaus: Restaurant zieht von Espenau nach Vellmar

Von: Sebastian Schaffner

Letzte Vorbereitungen für die Eröffnung: Thomas Meyer (links) und Ivonne Meyer ziehen mit ihrer Schnitzelbotschaft ins Vellmarer Rathaus. Auf der Speisekarte stehen neben Schnitzeln auch Salate und Bowls. © Sebastian Schaffner

Ein neues Restaurant öffnet am Samstag am Vellmarer Rathaus. Die Schnitzelbotschaft ist von Espenau nach Vellmar gezogen.

Vellmar – Botschaften siedeln sich traditionell in der Nähe von Regierungsvierteln an. Das ist in Berlin rund um den Bundestag so. Jetzt bekommt auch das Vellmarer Rathaus eine Botschaft – allerdings keine im diplomatischen Sinne, sondern als gastronomisches Angebot: die Schnitzelbotschaft.

Dass sie ein Restaurant mit diesem Namen ausgerechnet in den Räumlichkeiten der Rathausgastronomie eröffnen, sei Zufall, sagt Inhaber Thomas Meyer. Der 56-Jährige betreibt die Schnitzelbotschaft mit seiner Frau Ivonne (55). Eröffnet wird sie am Samstag, 2. September, um 16 Uhr.

Der Begriff Botschaft sei doppeldeutig gemeint, sagt Meyer: „Wir wollen die Botschaft aussenden, dass es auch hochwertige Schnitzelgerichte gibt. Und wir wollen einen neuen Treffpunkt zum Feierabendbier etablieren, an dem Botschaften ausgetauscht werden.“

Schnitzelbotschaft Vellmar: 100 Sitzplätze innen, 40 außen

Zuvor waren die Meyers mit der Schnitzelbotschaft im benachbarten Espenau ansässig. Als das Gebäude dort zum Verkauf stand, fiel ihnen die Entscheidung leicht, nach Vellmar zu wechseln, oder besser gesagt: zurückzukehren. Denn Meyer betrieb von 1992 bis 2003 schon eine Kneipe mit Bistro am Vellmarer Rathausplatz. „Für uns schließt sich jetzt ein Kreis“, sagt der Gastronom, der mit seiner Frau inzwischen auch wieder in Vellmar lebt.

„Sich diesen zentralen Standort am Rathaus entgehen zu lassen, wäre Frevel gewesen.“ In Espenau hätten Schnitzel sie gastronomisch durch die Coronazeit gerettet, sagt Thomas Meyer, der die panierten Fleischstücke während der Pandemie am Fenster verkaufte und per Lieferdienst in die Esszimmer rund um Espenau brachte.

In Vellmar haben die Meyers 100 Sitzplätze im Innenbereich plus 40 Plätze draußen. Das Restaurant lässt sich räumlich teilen. Eine Hälfte soll permanent für Gäste geöffnet sein, die andere wird als Gesellschaftsraum für private Feierlichkeiten geöffnet oder nach Bedarf bei entsprechender Nachfrage.

An den Vorgänger, das spanische Restaurant De Luna, das Ende 2022 nach anderthalb Jahren das Handtuch warf, erinnert kaum noch etwas in den 230 Quadratmeter großen Räumen, die der Stadt gehören. „Bis auf den Fußboden ist quasi alles neu“, sagt Ivonne Meyer.

Am Wochenende in Vellmar: Schnitzelgerichte, Salate und Bowls

Auf der Speisekarte stehen 16 Schweineschnitzelgerichte, ein „Original Wiener Kalbsschnitzel“ und eine vegetarische Version. Das günstigste Schnitzel (Wiener Art) kostet 12,50 Euro. Neben Schnitzeln servieren die Meyers auch Salate und vegane Bowls. Zudem wollen sie in ihrer Botschaft wechselnde Monatsgerichte anbieten.

Im September steht nach japanischem Vorbild ein Tonkatsu-Schnitzel auf der Karte: mit Ingwer-Knoblauch-Pflaumenmus-Barbecue-Dip und gebratenem Sesamreis. Das Fleisch kommt von regionalen Metzgern, etwa von den Landfleischereien Koch aus Calden und Kuhlmann aus Liebenau.

Mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags ist ein Mittagstisch (11.30 bis 14 Uhr) geplant. Ansonsten hat die Schnitzelbotschaft von mittwochs bis sonntags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag sind Ruhetage. „Abends bieten wir, wie schon in Espenau, einen Lieferdienst an“, sagt Ivonne Meyer. (Sebastian Schaffner)

Infos: schnitzelbotschaft.de