Seit 70 Jahren verheiratet: Ehepaar Panitschka feiert heute Gnadenhochzeit

Gnadenhochzeit

+ © Sabine Oschmann Seit 70 Jahren verheiratet: Hannelore und Rudolf Panitschka feiern heute ihre Gnadenhochzeit. © Sabine Oschmann

Da gibt es etwas, das diese beiden Menschen im Innersten zusammenhält und von dem nur sie beide wissen. „Ich habe immer auf Rudolf vertraut, und wir haben immer zusammengehalten“, sagt Hannelore Panitschka, leise, während ihr die Tränen in die Augen steigen.

Vellmar – Hannelore Panitschka (93) und ihr ein Jahr jüngerer Mann Rudolf haben einiges erlebt – kein Wunder, das Ehepaar aus Obervellmar ist heute 70 Jahre miteinander verheiratet und feiert das seltene Fest der Gnadenhochzeit.

„Dafür habe ich immer meine schützende Hand über sie gehalten, sie hatte es nie ganz leicht, und ich bin dankbar für die 70 Jahre mit ihr“, erklärt der Ehemann.

Sie, eine geboren Pfaff, stammt aus dem Vorderen Westen, wuchs an der Elfbuchenstraße auf. „Ich bin mit Fullewasser getauft und richtige Kasselänerin“ – darauf ist Hannelore Panitschka schon ein bisschen stolz. Ihr Mann Rudolf war aus dem Sudetenland hierhergekommen und arbeitete bei Henschel als Kunst- und Bauschlosser.

„Vor 71 Jahren lernten wir uns kennen, bei einem Betriebsfest“, erzählt er. „Aber das war ein bisschen heikel, denn Hannelore war die Tochter des Meisters, meines Vorgesetzten“, fährt er fort und fügt dann freimütig hinzu: „Außerdem hatte ich noch andere Eisen im Feuer“.

Irgendwann, an einem regnerischen Tag, begegneten sich die beiden dann aber zufällig an der Tramhaltestelle wieder. „Rudolf trug Schlapphut und Kleppermantel und sagte, bitte schön, junge Frau, steigen Sie ein“, erinnert sich Hannelore Panitschka.

Na, das kam wohl ganz gut an bei der jungen Friseurin. „Dann wollte Rudolf, dass wir uns verloben, das war aber schwierig, weil er ja Flüchtling war und katholisch, ich evangelisch“, erzählt sie. Aber Liebe versetzt ja Berge, und Pfarrer Cost griff ein, sodass dem Glück der beiden nichts mehr im Wege stand.

Auch, wenn ihre Eltern den Schwiegersohn gerne mal als katholischen Eichsfelder Dickkopf bezeichneten, wie Ehefrau Hannelore schmunzelnd verrät.

Nach der Heirat lebte das junge Paar an der Elfbuchenstraße, Rudolf Panitschka arbeite sich nach oben, machte seinen Meister und übernahm 1965 die Schlosserei seines Schwiegervaters in Niedervellmar. Die Töchter Ute und Elke wurden geboren, die Mutter arbeitete als Köchin in einem Kindergarten.

Ein schwerer Unfall, bei dem der Familienvater vier Meter in die Tiefe stürzte, erzwang eine Wende. Wochenlang drohte eine Querschnittlähmung, seine Frau pflegte ihn. „Das war eine schlimme Zeit, wir hatten große Angst, alles stand auf der Kippe“, erinnert sich das Paar.

Der Verunglückte konnte nicht mehr im alten Beruf arbeiten, verkaufte die Schlosserei. Dann gab es eine neue Chance: Panitschkas wurden Verwalter des Freizeitheims Rotte Breite am Sensenstein. „Das war unser Neuanfang, eine schöne Arbeit, die uns viel Freude machte und eine gute Zeit“, erzählen sie.

„Meine Frau wurde meine Vorgesetzte und zeigte bei allem großen Mut“, sagt der Ehemann voll Anerkennung. Nach 15 Jahren war Schluss. Seitdem genießt das Paar, das vier Enkel und zwei Urenkel hat, das Leben in seinem in harter Arbeit selbst renovierten Haus in Obervellmar Am Mühlenberg. (Sabine Oschmann)