Sommer im Park: Hälfte der Tickets blieb übrig – Stadt Vellmar ist aber zufrieden

Von: Sebastian Schaffner

Abbau im Park: Thorsten Müller (links) und Klaus Kreß (rechts) vom Bauhof Vellmar demontierten am Mittwoch die Zäune rund um das Festivalgelände. © Sebastian schaffner

Sommer im Park hat in diesem Jahr weniger Gäste ins Festzelt gelockt als im Vorjahr. Die Stadt Vellmar ist dennoch zufrieden mit dem Ergebnis.

Vellmar – Sommer im Park hat in diesem Jahr weniger Gäste ins Festzelt gelockt als im Vorjahr. Von den verfügbaren 18 826 Eintrittskarten hat die Stadt Vellmar rund 9500 verkauft. Heißt: Etwa die Hälfte der Tickets fand einen Käufer, die andere Hälfte blieb übrig. „Insgesamt sind wir zufrieden“, sagt Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD). Für eine wirtschaftliche Bilanz der drei Wochen Kulturfestival sei es noch zu früh, so der Rathauschef. „Das wissen wir erst, wenn alles abgerechnet ist.“

Auch die künstlerische Leiterin Pia Bluhm ist „im Großen und Ganzen zufrieden“. Sie sagt aber auch: „Das Programm hätte mehr hergeben müssen.“

Ausverkauft im Park: Für Maybebop gingen alle Tickets weg. Das Urteil der HNA-Kulturredaktion war ausgesprochen positiv („Einfach phänomenal“). © Sven Sindt/NH

Von den insgesamt 21 Veranstaltungen, darunter ein Familienprogramm und ein Theaterstück für Senioren, seien zwei ausverkauft gewesen: die Abende mit dem A-cappella-Quartett Maybebop und der Kabarettistin Frieda Braun. Offiziell war auch ClockClock ausverkauft, beim Konzert der Electropop-Band gab es allerdings neben Sitz- auch Stehplätze. „Da war schon noch Platz im Zelt“, sagt Pia Bluhm. Ausgelegt ist das weiße Festivalzelt, in dem auch der Jahresempfang der Stadt stattfand, auf 960 Sitzplätze.

Mit 180 Gästen am schwächsten besucht war das Konzert der Zuccchini-Sistaz. „Trotzdem war das ein ganz toller Abend“, sagt die künstlerische Leiterin.

Zum Vergleich: 2022 waren 10 000 Eintrittskarten verkauft worden. 2019, also vor der Corona-Pandemie, waren es 11 800, davor 9500. „Unser normaler Schnitt liegt bei 52 bis 53 Prozent Auslastung“, sagt Pia Bluhm. An fehlender Reklame habe es jedenfalls nicht gelegen, dass die Nachfrage diesmal etwas geringer war als im Vorjahr. Bluhm: „Wir haben so viel Werbung gemacht wie noch nie.“

Sommer im Park in Vellmar: Saison 2023 war nicht so erfolgreich wie das vergangene Jahr

Mit Sting und Sarah Connor seien kurz vor Festivalbeginn zwei musikalische Schwergewichte im benachbarten Kassel aufgetreten. Das Kulturzelt an der Drahtbrücke in Kassel habe diesmal fast zeitgleich begonnen. Bluhm: „Es war einfach viel los.“

Zur Wahrheit gehöre auch, dass die Stadt die Ticketpreise leicht erhöht hat. Zudem dürfte das teils extreme Wetter dafür gesorgt haben, dass Spontanbesuche die Ausnahme blieben. Ein Beispiel: Die meisten Tickets an der Abendkasse gingen für ClockClock über die Theke: 30 Stück.

Die Auftritte von Martina Schwarzmann und Axel Prahl & das Inselorchester fielen wegen des Unwetters ins Wasser. Beide Konzerte werden nachgeholt, die gekauften – und in der Bilanz bereits inbegriffen – Tickets bleiben gültig. Der singende „Tatort“-Kommissar Prahl kommt mit Band voraussichtlich am 4. oder 5. Januar nach Vellmar, die Kabarettistin Schwarzmann am 27. Februar 2024.

Eröffnet 2024 im Park: Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart, hier bei einem Gastspiel 2020 in der Kulturhalle Niedervellmar. Archi © Andreas Fischer

Beide sollen in der Mehrzweckhalle Frommershausen auftreten – wenn die Unwetterschäden am Parkettboden bis dahin behoben sind. „Ich bin optimistisch, dass das klappt“, sagt Bürgermeister Ludewig, selbst ein engagierter Fürsprecher des städtischen Kulturangebots. Die Planungen für den nächsten Festivalsommer sind derweil schon ziemlich konkret.

Um nicht in Konkurrenz zur Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) zu treten, soll Sommer im Park 2024 früher stattfinden: vom 29. Mai bis 16. Juni. Bis auf fünf Auftritte sei auch schon alles in trockenen Tüchern, verrät Pia Bluhm. Den Auftakt soll dann die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart machen. (Sebastian Schaffner)