Spektakuläre Rettung in Vellmar: Hund Dobbie steckte drei Tage in Kanalrohr fest

Drei Tage lang war Pinschermix Dobbie spurlos verschwunden. Am Montagnachmittag dann hört eine Hundehalterin ein Wimmern aus einem Kanalrohr und eine spektakuläre Rettungsaktion beginnt.

So eine spektakuläre Rettung gibt es wohl nur einmal in einem Hundeleben. Am Montagnachmittag hört eine Hundehalterin bei ihrer täglichen Runde über die Felder zwischen Obervellmar und Harleshausen ein Wimmern. Auch ihr Hund scheint Witterung aufgenommen zu haben, er wird unruhiger und bleibt schließlich vor der Öffnung eines Kanalrohrs stehen. Jetzt ist es ganz deutlich zu hören – irgendwo, weit hinten im Rohr, winselt ein Hund.

Der Hund, der in dem Kanalrohr unter einem Acker an der „Schönen Aussicht“ in Obervellmar feststeckt, heißt Dobbie. Der 11-jährige Pinschermix wird von seiner Halterin und vielen Helfern des Tierschutzvereins SOS Schäferhundhilfe aus Vellmar bereits seit drei Tagen verzweifelt gesucht. Irgendwo am Waldrand nach Harleshausen war er am Freitag ausgebüxt, als er vermutlich einem Hasen hinterhergejagt war, und war seither nicht mehr gesehen worden.

„Vermutlich ist der Hase in das Kanalrohr und Dobbie ist hinterher“, sagt Thekla Weber, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Sie wird am Montagnachmittag sofort verständigt und macht sich auf den Weg zum Fundort.

Parallel läuft eine unglaubliche Rettungsgeschichte ab. Timo Mißler, Inhaber der Aktiv-Rohrreinigung, und ein Kollege fahren zu diesem Zeitpunkt durch Zufall durch die Schöne Aussicht. Sie kommen gerade von einem Einsatz und wollen eigentlich nur eine Abkürzung auf dem Nachhauseweg nehmen, als sie von einer Hundehalterin angehalten werden. „Wir sind selber alle Tierbesitzer, es war gar keine Frage, dass wir helfen“, sagt Mike Grobert, der als Kanalinspekteur bei der Vellmarer Firma arbeitet und als Spezialist für die Kamera, die durch die Rohre fährt, um Schäden ausfindig zu machen, zu Hilfe gerufen wird.

Zweieinhalb Stunden dauert es, bis Grobert Dobbie lokalisiert hat. „Wir konnten mit der Kamera sehen, dass er sich zwischen Steinen verkeilt hatte.“ Der Kanal ist etwa 100 Meter lang und soll bei Überflutungen größere Wassermassen in einen Graben weiterleiten. Bei Meter 35 steckt Dobbie fest.

Rettungsaktion: Hier wurde der Hund gefunden

Die Freiwillige Feuerwehr Vellmar ist mittlerweile auch vor Ort. Die Brandschützer versuchen, mit Schippe und Schaufel an das Rohr zu kommen. „Aber das Rohr lag auf 1,50 Meter Tiefe und der Boden war ziemlich hart“, sagt Einsatzleiter Thorsten Vogler. Deshalb wird von der Landschaftsgärtnerei Jelenic ein Bagger angefordert, der das Rohr freilegt und aushebt. „Wir haben Dobbie die ganze Zeit über die Kamera beobachtet“, erzählt Grobert. Vor allem, um sicherzustellen, dass der Bagger nicht direkt da ansetzt, wo der Hund verkeilt ist.

Nach vier Stunden wird Dobbie aus dem Rohr gezogen – leicht unterkühlt, müde, durstig und hungrig, aber sonst wohlauf. So schnell wird Dobbie vermutlich keinem Hasen mehr hinterherjagen.

Ähnlicher Fall im Kreis Northeim

Einen ähnlichen Fall gab es vor wenigen Tagen im Landkreis Northeim. Dort vermutete die Feuerwehr zunächst eine eingeklemmte Person am Unglücksort. Schließlich befreiten sie einen Hund, der sofort in die Tierklinik gebracht wurde.