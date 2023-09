In Vellmar findet die Deutsche Meisterschaft im Minigolf für Hörgeschädigte statt

Von: Tanja Temme

Platzbetreiber und Veranstalter: Sven Wassermann, Vorsitzender des Minigolfclubs Kassel-Vellmar (MGC), Katja Klahold, Vorsitzende des Schwerhörigen Sport-Clubs Kassel und Norbert Schäfer, stellvertretender Vorsitzender des MGC. © Tanja Temme

Als Rainer Batz auf dem Minigolfplatz in Vellmar ankommt, formen sich Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis und beide Handrücken machen eine fächerartige Bewegung vom Nabel in Richtung Brustbein. Parallel zur Gebärde sagt er in etwas abgehackter Form „Guten Tag“ in die Runde. Der Kasseler ist einer von sieben Mitgliedern des Schwerhörigen Sport-Clubs Kassel (SSC), die an diesem Tag für die Deutsche Meisterschaft im Minigolf der Schwerhörigen trainieren.

Vellmar – Diese findet am Samstag in Vellmar statt - und ist hier somit zum dritten Mal zu Gast.

Dass ausgerechnet die Vellmarer Anlage nun schon vermehrt für das besondere Event ausgewählt wurde, freut Norbert Schäfer vom zuständigen Minigolfverein sehr. „Es ist zwar auch mit etwas Arbeit verbunden, denn bis dahin muss alles tipptopp sein, aber es ist auch eine Ehre.“ 35 Spieler aus sieben Schwerhörigenvereinen aus ganz Deutschland werden dafür erwartet. Warum nur so wenige an dem Wettkampf teilnehmen, erklärt Katja Klahold, Vorsitzende des ausrichtenden SSC folgendermaßen: „Die meisten Menschen, die Probleme mit dem Gehör haben, schließen sich einem normalen Verein an“, erklärt die 52-Jährige, zunehmend gebe es weniger Schwerhörigenvereine – ihrem Verband gehörten deutschlandweit 16 an.

Wer die schwerhörigen Minigolfer aus Kassel beim Training erlebt, erkennt schnell, dass das eingeschränkte Hörvermögen dabei keine Rolle spielt. Wann immer die Spieler miteinander kommunizieren müssen, es etwas auszutauschen gibt, wenden sie sich einander zu und sprechen ihr Gegenüber mit ausgeprägten Lippenbewegungen an. „Deutlich sprechen ist bei uns das A und O – und schreien, wie es nicht wenige tun, ist nicht angesagt“, sagt Klahold, die selbst auf nur einem Ohr noch hört. Einige untermalen ihre Kommunikation noch mit Gebärdensprache, wie etwa der 61-jährige Batz.

„Nur ein Teil unserer 24 Mitglieder kann Gebärdensprache – wer als Kind schon wenig hörte, lernte diese meist auf speziellen Schulen“, bemerkt die Guxhagenerin. Und sollte es mal wirkliche Verständigungsprobleme geben, dann „holt man einfach das Handy heraus und schreibt es auf“, erläuterte Batz. Fünf Mitglieder des SSC Kassel wollen sich bei der Meisterschaft mit anderen auf den 18 Bahnen in Vellmar messen. Aufgeteilt in die Klassen Frauen, Männer und Mannschaft müssen alle viermal den Parcours durchlaufen. „Am schwierigsten ist der sogenannte Blitz, wo man schon etwas Erfahrung haben sollte“, weiß Klahold. Wer am Samstag gut abschneidet, kann dann an den europäischen Meisterschaften teilnehmen. Drei ihrer Mitglieder hätten dafür gute Chancen, so die Vorsitzende.

Besucher sind am Samstag ab 9 Uhr auf der Anlage herzlich willkommen. Dort haben Schäfer und sein Team ein kulinarisches Angebot für Sportler und Gäste auf die Beine gestellt. (Tanja Temme)

Machen sich fit für die Meisterschaft: Seit Juni bereiten sich Mitglieder des Schwerhörigen Sport-Clubs auf die Deutsche Meisterschaft im Minigolf vor. Vor Kurzem trainierten (von links) Rainer Grebe, Thomas Schatz, Birgit Nürnberg-Hagedorn, Christian Hagedorn, Rainer Batz und Frank Simon. © Tanja Temme