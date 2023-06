Geldautomat im Vellmarer Herkules-Markt gesprengt: Täter bislang nicht gefasst

Von: Sven Kühling

Geldautomat im Vellmarer Herkules-Markt gesprengt © Sven Kühling

Die drei Täter, die in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten im Herkules-Einkaufszentrum in Vellmar gesprengt hatten, wurden bisher nicht geschnappt.

Vellmar – Das bestätigt Polizeisprecher Matthias Mänz am Montag auf Anfrage. Die Fahndung am Freitag sei erfolglos verlaufen, sagte er. „Wir haben bisher niemanden festnehmen können.“ Zunächst waren die Täter nach der Sprengung des Automaten der VR Bank Kassel-Göttingen in der Ladenzeile gegen 3.45 Uhr mit einem weißen Audi RS5 geflüchtet. Dabei rammten sie noch auf dem Geländes des Vellmarer Marktes den Transporter einer Sicherheitsfirma.

Mit enorm hoher Geschwindigkeit waren sie daraufhin davon gefahren. Nach einem Alleinunfall ließen die Unbekannten das in Holland gestohlene Auto schließlich auf dem Parkplatz einer Tankstelle in Usseln (Landkreis Waldeck-Frankenberg) stehen. Darauf flüchteten sie wohl zunächst zu Fuß weiter. Hinweise darauf bestätigten sich aber nicht.

Laut dem Polizeisprecher schließen die Ermittlungsbehörden nicht aus, dass die Tätergruppe von den Niederlanden zum Tatort nach Nordhessen gekommen war. Auch die Fahrtrichtung während der Flucht deute darauf hin. Jetzt würden die Spuren, die am Tatort gesammelt wurden und die aus dem sichergestellten Tatfahrzeug ausgewertet, so der Polizeisprecher. (Sven Kühling)

Weitere Hinweise aus der Bevölkerung erbittet die Polizei unter Tel. 0561/9100.