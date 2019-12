Stadt Vellmar baut noch zwei neue Krippen

Entwurf für die Krippe in Niedervellmar: Die Grafik zeigt links das geplante Gebäude. Dort befindet sich jetzt noch ein Sportplatz.

Vellmar – Gerade erst wurde die neue Krippe in Obervellmar eröffnet, schon sind zwei weitere Einrichtungen in Vellmar-West und Niedervellmar geplant.

Das haben die Stadtverordneten während ihrer Sitzung zu Beginn der Woche einstimmig beschlossen.

Der Bedarf an U3-Betreuungsplätzen ist unverändert hoch. „Wir haben Schwierigkeiten, allen Kindern einen Krippenplatz zu ermöglichen“, sagte Bürgermeister Manfred Ludewig bereits während der Ausschusssitzung eine Woche zuvor.

Obwohl es in Obervellmar nun eine Krippe mit zwei Gruppen gibt, betreibt die Stadt weiterhin Containeranlagen in Obervellmar und Vellmar-West. Aktuell stehen laut Stadtverwaltung zudem 20 Kinder auf der Warteliste. „Es gibt einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, wir sollten nicht herausfordern, dass geklagt wird, sondern den Eltern Sicherheit geben“, sagte Torgit Brück (SPD). Bedenken bezüglich der Finanzierung äußerte Martin Saueressig (CDU): „Der Haushalt wird erst im Frühjahr verabschiedet und im Herbst genehmigt.“ Ludewig erläuterte, dass es eine Absprache mit der Kommunalaufsicht gebe, weil es sich beim Krippenbau um eine Pflichtaufgabe handele, die als solche genehmigt werde.

Schon nächstes Jahr soll gebaut werden – allerdings nur, wenn es eine Förderung vom Bund gibt. Über das „Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung“ kann die Stadt jeweils 500 000 Euro Unterstützung erhalten. Der Antrag wurde laut Stadtverwaltung bereits gestellt. Das Architekturbüro Schuh, dass auch schon die Krippe in Obervellmar gebaut hat, stellte die Pläne für die beiden Krippen vor. In Niedervellmar, wo es bislang noch keine Krippe gibt, soll auf dem oberen der beiden Sportplätze neben der Grundschule und der Kita gebaut werden. Dort sollen die Tribüne und die Sportplätze abgerissen werden. Der Entwurf sei „Teil einer zukunftsorientierten Quartiersentwicklung“. Der Bau soll rund 1,8 Millionen Euro kosten. Mit dem Rückbau soll schon im Frühjahr begonnen werden, sodass der Bauantrag im Mai gestellt werden könnte. Der Baubeginn ist für September geplant. Im Frühjahr 2021 soll die Krippe bezugsfertig sein.

In Vellmar-West soll eine Krippe für 1,6 Millionen Euro entstehen. Angeschlossen an die Kita am Rheinstahlring soll ein Gebäude für zwei Gruppen errichtet werden. Auch dort soll die Bauzeit etwa acht Monate dauern. Die Fertigstellung ist aktuell für März 2021 geplant.