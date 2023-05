Vellmar hat kein Bierproblem mehr - Stadt schließt neuen Vertrag mit Radeberger

Nach dem Rechtsstreit 2021

+ © Peter Endig/dpa-Bildfunk Menge spielt keine Rolle mehr: Die Stadt Vellmar muss künftig keine Regressforderungen mehr fürchten, wenn sie zu wenig Bier ausschenkt. © Peter Endig/dpa-Bildfunk

Dass ein Bürgermeister nach einer Abstimmung im Stadtparlament drei Kisten Bier herbeiholt und den Abgeordneten einen ausgibt, ist in Vellmar schon lange nicht mehr vorgekommen.

Bis jetzt. Bis SPD, CDU, Grüne und AfD unisono für einen neuen Vertrag mit der Radeberger-Brauerei gestimmt haben. Für die Stadt ist der neue Kontrakt enorm wichtig, weil sie damit ihr Bierproblem auf einen Schlag erledigt hat. Sie muss nun keine Regressforderungen mehr fürchten, wenn sie nicht mehr eine bestimmte Menge pro Jahr bei Festen ausschenkt. „Mit dem neuen Vertrag haben wir keinen Knebel mehr“, sagte Bürgermeister Manfred Ludewig (SPD) sichtlich erleichtert.

Selbst von der CDU bekam er Lob. „Er ist der erste Bürgermeister nach fast 50 Jahren, der sich dieser Sache angenommen hat“, sagte Christoph Schneehain. Auch bei Radeberger bedankte sich der CDU-Abgeordnete, der selbst bei einer anderen Brauerei arbeitet, für das Entgegenkommen: „Das ist nicht üblich.“

Als die Vellmarer zu wenig tranken

In der Tat ist der Vertrag eine Zäsur. Über Jahrzehnte war streng geregelt, wie viel Bier die Stadt ausschenken musste. Alt-Bürgermeister Helmut Wagner (SPD) hatte in den 70er- und 80er-Jahren mit der Binding-Brauerei langfristige Abnahmeverträge für die städtischen Ausschankstandorte verhandelt: die Bürgerhäuser Vellmar-West und Obervellmar, die Mehrzweckhalle Frommershausen, die Gaststätte im Hallenbad sowie die Ratsschänke im Rathaus. Erreichte die Stadt dort nicht bestimmte Mengen Fassbier, drohten Strafzahlungen. Lange war das kein Thema, weil die Vellmarer entsprechenden Durst an den Tag legten. Im Laufe der Jahre änderte sich aber nicht nur das Trinkverhalten, sondern auch das gastronomische Angebot der Stadt.

+ Das Bürgerhaus Obervellmar mit Gaststätte und Hotel war einst beliebter Treffpunkt, hier ein Archivbild. Wegen Asbest wurde es 2011 geschlossen. Dass in den Folgejahren dort kein Bier mehr ausgeschenkt wurde, bescherte der Stadt einen Rechtsstreit mit Radeberger. © Foto: Ernst Henrich/Archiv

2019 sorgte dann eine Schadenersatzforderung der Radeberger-Gruppe, die die Verträge von Binding übernommen hatte, für großen Wirbel. Weil im Bürgerhaus Obervellmar 1213 Hektoliter Bier – umgerechnet 367 500 0,33-Liter-Gläser – weniger durch die Zapfanlage geflossen waren als vereinbart, verlangte Radeberger 60 000 Euro von der Stadt. Dass das Bürgerhaus da schon acht Jahre wegen Asbest geschlossen war, interessierte die größte Brauereigruppe Deutschlands (Jahresumsatz: 1,9 Milliarden Euro) herzlich wenig.

Kündigen konnte man im Rathaus die Vereinbarung allerdings nicht. Schließlich trafen sich beide Parteien vor Gericht und einigten sich 2021 auf einen Vergleich, der die Stadt 42 000 Euro kostete. Bundesweites Medienecho inklusive.

180 000 Euro Risiko für die Stadt

Allerdings standen weitere Forderungen im Raum. Radeberger wollte fehlende Restabnahmemengen in Höhe von 3000 Hektolitern geltend machen. Kämmerer Karsten Milzarek-Staub spricht rückblickend von einem wirtschaftlichen Risiko für die Stadt in Höhe von „mindestens 180 000 Euro pauschaliertem Schadenersatz“.

Mit Aussicht auf einen neuen Vertrag einigten sich Radeberger und die Stadt nach mehreren Verhandlungsrunden schließlich auf das jetzt beschlossene Papier. Darin steht nach Auskunft von Bürgermeister Ludewig formal zwar eine Abnahmemenge von 200 Hektolitern pro Jahr. Ein paar Zeilen weiter werde die Malus- und Bonusregelung jedoch aufgehoben. Heißt: Trinken die Vellmarer weniger, muss die Stadt keine Strafe zahlen.

„Die Kleinrechnerei ist damit endgültig vorbei“, sagte Ludewig, dem kein vergleichbarer Vertrag zwischen einer Kommune und Radeberger bekannt ist. Und: Auf die Menge voll angerechnet wird nicht mehr nur Fassbier, sondern auch das Flaschenbier sowie die alkoholfreien Getränke – die übrigens normalerweise ausschließlich im Parlament zur Erfrischung angeboten werden. Die Zeiten haben sich eben geändert.

Von Sebastian Schaffner