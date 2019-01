Stoffwindeln liegen im Trend: Beraterin aus Vellmar zeigt Eltern Alternative 

Manche frisch gebackene Eltern haben den Wunsch, weder ihr Kind noch die Umwelt mit kosmetischen Inhaltsstoffen auf Mineralölbasis zu belasten. Marika Ehrhardt aus Vellmar gibt Tipps.

Stoffwindeln liegen im Trend: Beraterin aus Vellmar gibt Tipps

Denn die können in Wegwerfwindeln enthalten sein. „Und das soll 24 Stunden an den Popo meines Kindes?“, fragte sich auch Marika Ehrhardt, als sie mit ihrer Tochter Emilia schwanger war. Für die heute 22-Jährige aus Vellmar im Kreis Kassel stand schnell fest: Sie wollte ihre nun Zweieinhalbjährige mit Stoffwindeln wickeln. Und war gleich Feuer und Flamme. Ehrhardt suchte im Internet nach Antworten auf ihre Fragen. „Da gab es so viele Informationen, das hat mich überfordert“, sagt sie. Und es stellte sich die Frage: Warum gibt es hier niemanden, der mir das zeigen kann? Damit reifte bei ihr die Idee, sich zur Stoffwindel-Expertin fortzubilden und anderen Eltern beratend zur Seite zu stehen.

Stoffwindelberaterin aus Vellmar

Seit Juli 2017 ist die 22-Jährige nun selbstständige Stoffwindelberaterin. Eltern können sie buchen,

pro Stunde nimmt sie 25 Euro. Sie berät bei sich oder den Familien zu Hause. Die Vellmarerin liefert Antworten auf alle Fragen und bietet auch Testpakete an, mit denen die Stoffwindeln fürs Baby ausprobiert werden können. „Aber ich verkaufe keine Windeln“, sagt die Expertin. So sei sie unabhängig.

Systeme für Stoffwindeln

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Systeme und viele unterschiedliche Marken. Die Vorteile von Stoffwindeln gegenüber herkömmlichen Wegwerfwindeln liegen für sie auf der Hand. Etwa 6000 Windeln benötigt ein Kind bis zum dritten Lebensjahr. Für Pampers gibt eine Familie in diesem Zeitraum so im Durchschnitt 2000 Euro aus. Und verursacht Unmengen Müll. In Stoffwindeln sei im Gegensatz dazu keine Chemie, sie verursachten weniger Müll, weil sie wiederverwertbar sind, seien besser für die Umwelt, weil Ressourcen schonend, und günstiger seien sie obendrein. „Man spart etwa 1000 Euro“, sagt Ehrhard.

Stoffwindeln seien derzeit ein Trend, sagt Ehrhardt. Für sie kommt sowieso nichts anderes mehr infrage. Wenn in ein paar Wochen ihr zweites Kind zur Welt kommt, wird natürlich auch das ausschließlich in Stoff gewickelt werden.

Termin: Am Samstag, 23. Februar, veranstaltet Marika Ehrhardt um 10 Uhr einen kostenlosen Informationsabend in der Hebammen-Praxis Harleshausen. Und am Dienstag, 5. März ab 11.30 Uhr im Geburtshhaus in Kassel.