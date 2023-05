Streit an Haltestelle in Vellmar endet mit Tram-Unfall

Mann wurde schwer verletzt

+ © Hessennews TV Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann noch an der Unfallstelle. Er war bei einem Streit auf das Gleisbett gestürzt. © Hessennews TV

Bei einem Streit am Sonntagabend ist ein Mann in Vellmar ins Gleisbett gestürzt und von der Tram angefahren worden. Das berichtet die Polizei.

Vellmar – Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer. Während der Rettungsarbeiten setzte die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) einen Bus als Ersatz ein.

Gegen 19.55 ging der Notruf bei der Polizei ein. An der Haltestelle Triftstraße kurz hinter der Stadtgrenze zu Vellmar war es zu einem Streit zwischen zwei Vellmarern gekommen, die sich kannten, berichtet die Polizei. Als die Männer, 36 und 48 Jahre alt, handgreiflich wurden, stürzte der 48-Jährige auf das Gleisbett. Im selben Moment kam eine Straßenbahn, die trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und mit dem Mann zusammenstieß. Er erlitt dabei schwere, aber laut Polizei keine lebensgefährlichen Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Die Fahrerin erlitt einen Schock.

Der 36-Jährige hatte sich augenscheinlich nicht verletzt. Die Polizei nahm in fest und für die weiteren Schritte zur Dienststelle mit.

Mit Nagelschere bedroht

Der vorangegangene Streit ist laut Erkenntnissen der Polizei wie folgt abgelaufen: Der 48-Jährige soll seinen Kontrahenten geschlagen und mit einer Nagelschere bedroht haben. Daraufhin soll sich der 36-Jährige zur Wehr gesetzt haben, indem er den Angreifer geschubst und getreten habe. Dadurch sei dieser ins Gleisbett und vor die Straßenbahn gestürzt. Gegen beide Männer ermittelt nun die Polizei.

Die KVV hatte noch am Abend mitgeteilt, dass es in Vellmar an der Haltestelle Triftstraße zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen war. Während der Rettungsarbeiten setzte der Tramverkehr Richtung Vellmar aus. Ab der Haltestelle Triftstraße richtete die KVV am Abend kurzzeitig den Schienenersatzverkehr mit einem Bus ein. Ab 20.40 fuhr die Bahn der Linie 1 wieder regulär. (Valerie Schaub)