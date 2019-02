Schwerer Unfall in Vellmar: Auto kippte um, Trams steckten fest

Im Bereich der Rathauskreuzung in Vellmar ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen mussten aus einem Auto befreit werden.

Aktualisiert am 1. Februar, 11.02 Uhr - Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, war ein 82-Jähriger aus Vellmar mit seinem Hyundai gegen 15.15 Uhr von der Hauffstraße gekommen und an der Rathauskreuzung nach links auf die Brüder-Grimm-Straße in Richtung Mittelring abgebogen. Kurz nach dem Abbiegen verlor er möglicherweise aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen und beschleunigte diesen weiter. An der Einmündung zum Mittelring warteten zu dieser Zeit ein 71-Jähriger mit seinem VW Golf und dahinter der 28-Jährige mit einem Mercedes an der roten Ampel. Der offenbar unkontrolliert von hinten kommende Hyundai fuhr zunächst auf den Mercedes auf und berührte im weiteren Verlauf seitlich die linke Seite des davorstehenden VW Golfs.

Dabei drehte sich der Hyundai, kippte auf die Seite und kam auf der Gegenfahrbahn auf der Fahrerseite zum Liegen. Dort fuhr zu dieser Zeit ein 60-Jähriger aus Vellmar mit einem VW Golf in Richtung der Rathauskreuzung und stieß mit dem Hyundai zusammen.

Der 82-Jährige und seine 79-jährige, ebenfalls aus Vellmar stammende Beifahrerin mussten anschließend von der Feuerwehr aus dem beschädigten Hyundai befreit werden. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der 82-Jährige wurde jedoch später aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustandes vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem 28-Jährigen zog sich auch der 60-jährige Fahrer des entgegenkommenden VW Golfs leichte Verletzungen an einer Hand zu. Der 60-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden.

Zeugen berichteten, dass sich auch ein Hund in einem Wagen befunden haben soll, über dessen Zustand jedoch nichts bekannt wurde.

Alle vier Pkw waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Verkehrsbehinderungen

Aufgrund des schweren Unfalls kam zu Verkehrsbehinderungen. Eines der Autos lag nach dem Unfall auf der Seite. Die Brüder-Grimm-Straße war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 17.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Wegen des Unfalls steckten zwei Straßenbahnen zunächst fest. Nach Angaben unseres Reporters vor Ort konnten die Bahnen nach rund einer Stunde aber wieder fahren.Wie die Feuerwehr am späten Donnerstagabend auf Anfrage bestätigte, war die Straßenbahn entgegen erster Annahmen bei der Alarmierung um 15.09 Uhr nicht in den Verkehrsunfall verwickelt.

Unfall in Vellmar: Trams wurden umgeleitet

Dennoch kam der Straßenbahnverkehr infolge des Unfalls am Nachmittag zeitweise zum Erliegen. "In der Vellmarer Stadtmitte sind wegen des Unfalls zwei Bahnen liegen geblieben", teilte KVG-Sprecher Ingo Pijanka mit. Die Linie 1 fuhr etwa eine Stunde lang nur noch bis zur Haltestelle Am Stern. Fahrgäste konnten mit der Linie 5 sowie der RT1 und und der RT4 vom Stern bis zum Holländischen Platz fahren. Die KVG richtete einen Schienenersatzverkehr ein.

Hier ist die Brüder-Grimm-Straße in Vellmar

