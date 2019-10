Exhibitionist entblößt sich vor Frau im Ahnepark Vellmar

Ein Unbekannter hat sich am Dienstagnachmittag im Ahnepark in Vellmar vor einer Frau entblößt.

Wie das 50-jährige Opfer am Mittwoch beim Erstatten der Anzeige der Polizei berichtete, habe der Mann sie nach einem Taschentuch gefragt und sich kurz danach unsittlich gezeigt. Am Dienstag gab es einen ähnlichen Vorfall mit einem Exibitionisten in Baunatal (wir berichteten).

Keine Verfolgung

Die 50-Jährige aus Kassel sagte, der Vorfall sei gegen 14.30 Uhr im oberen Parkbereich auf einem Fußweg hinter den Basketballfeldern passiert. Dort war sie mit ihrem Hund unterwegs. Nachdem der Mann sich entblößt hatte, sei sie einfach weitergegangen – der Unbekannte habe sie nicht verfolgt.

Die Frau beschreibt den Täter wie folgt: etwa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, sportliche Figur, hellblaue Augen, dunkelbraune Haare, ertrug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und vermutlich helle Sportschuhe. Die Kripo ermittelt, berichtet die Polizei.

Hinweise: Tel. 0561/9100