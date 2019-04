Vellmar: In dieser Intensivpflege-WG werden die Bewohner rundum betreut

In der Intensivpflege-WG in Vellmar leben Menschen, die rund um die Uhr betreut werden müssen. 13 Mitarbeiter kümmern sich um sie. Wir haben die Wohngemeinschaft besucht.

Die geräumige Wohnung im ersten Stock eines Vellmarer Mehrfamilienhauses wirkt wie eine moderne Berufstätigen-WG – mit Küche, Ledersitzecke und einem Esstisch für über zwölf Personen. Doch die sechs Menschen, die hier leben, wollen kein Geld sparen, sondern sind auf Hilfe angewiesen. Nach einem Unfall, schwerer Erkrankung oder auch Komplikationen bei einer Operation brauchen sie 24-stündige Betreuung und leben in der Intensivpflegeeinrichtung.

So wie Waltraut Schwung. Während einer Gefäß-Operation im Dezember 2016 erlitt die 65-Jährige einen Schlaganfall und fiel für acht Wochen ins Koma. Als sie aufwachte, war sie ab der Hüfte gelähmt, musste künstlich ernährt und beatmet werden, hatte keinen Geschmackssinn mehr. Dass die Kasselänerin wieder selber Luft holen, endlich wieder selber Mettbrötchen mit Zwiebeln essen und schmecken und ihr Lieblingsgetränk – frisch gekochten Kaffee – trinken kann, schreibt sie der guten Behandlung in der WG zu. „Es ist nicht schön, so von anderen Menschen abhängig zu sein“, sagt die Frau, die selbst 41 Jahre lang als Pflegerin arbeitete und seit Oktober 2017 in ihrem eigenen Zimmer in der WG lebt. An den Wänden in ihrem Zimmer hängen von ihr gemalte Bilder, in Regalen stehen Bücher, ein Tee-Service, Tierfiguren und eine Kiste mit Handarbeitswolle. „Trotz meiner Krankheit fühle ich mich hier wohl, gut umsorgt und weiß, was die Pfleger leisten.“

Umsorgen, das ist die Aufgabe der 13 Mitarbeiter, zu denen auch Lisa Geldner und Gerarda Kühn gehören. „Körperpflege ist natürlich wichtig“, sagt Kühn. Teil der Aufgaben sind aber auch überlebenswichtige Schritte, erklärt die 60-Jährige, während sie mit Mundschutz und sterilen Handschuhen ein Absauggerät an der Trachealkanüle an Waltraut Schwungs Hals ansetzt. Damit pumpt sie ein Sekret ab, das Schwung nicht mehr selbstständig abhusten kann – würde das nicht mehrmals am Tag gemacht, würde Schwung ersticken, da sie durch die Lähmung ihres Zwerchfells nicht mehr genug Kraft dafür hat.

Intensivpflege-WG in Vellmar: Zwischen Erfolg und Tod

Die Absaugmaschine brummt, während Kühn erzählt: „Wir begleiten die Menschen hier in ihrem Alltag, kochen mit ihnen, unterhalten uns darüber, was in der Stadt passiert oder über Lippenstift.“ Trotz der familiären Atmosphäre, der vielen Zeit, die die Pfleger mit den Patienten verbringen und der körperlichen Nähe durch die Pflege, sei es ungemein wichtig für die Pfleger, eine professionelle Distanz zu wahren. „Wenn ein Patient stirbt, geht das sonst zu sehr ans Herz“, erläutert Kühns Kollegin Lisa Geldner, die seit sieben Jahren in der Intensiv-WG arbeitet. Wie die Distanz gelingt? „Wir sprechen die Menschen zum Beispiel mit ihrem Nachnamen an.“ Gepaart mit einer gewissen persönlichen Stärke fliege man beim Tod eines Patienten so nicht aus der Bahn.

Aber nicht nur das Sterben gehört in der WG dazu: „Wir haben auch Erfolgserlebnisse. Patienten, die irgendwann ohne Kanüle leben, selbstständig essen und trinken oder sogar nach Hause können“, sagt Geldner.

Um zu gewährleisten, dass es den Patienten möglichst immer besser geht, müssen Geldner, Kühn und ihre Kollegen vieles dokumentieren. „Papierkram gehört einfach dazu“, sagt die 28-jährige Geldner. Sie notiert zum Beispiel die Sauerstoffsättigung im Blut, Pulswerte, aber auch jede Behandlung.

So wie das Inhalieren von Waltraut Schwung, deren Geschichte auch ein Erfolg ist. Geldner schließt ein Gerät an die Kanüle an, dass mit Kochsalzlösung gefüllt ist. „Das machen wir drei Mal täglich. Dadurch löst sich der Schleim in der Lunge leichter.“ In etwa 15 Minuten kann sie wieder ihr Lieblingsgetränk trinken.