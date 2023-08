Vellmarer Freibad öffnet am 10. August

Von: Werner Brandau

Anstoßen auf die Saisoneröffnung: Hans Riemann, (von links) Lena Gievers und Leni Könnecke vom Förderverein Freunde des Freibades freuen sich mit Schwimmmeister Stefan Ebeling darüber, dass das fast 70 Jahre alte Freibad in Obervellmar ab heute wieder geöffnet hat. © Werner Brandau

Sehnsüchtig hat man in Vellmar auf die Wiedereröffnung des Freibads in Obervellmar gewartet. Immerhin war es seit Juli 2022 für Badegäste geschlossen, weil sich unerwartet Farbpartikel von den Wänden des rund 2000 Kubikmeter fassenden Schwimmbeckens gelöst hatten und eine gesundheitliche Gefahr für Badende darstellte. Nun ist das 1954 errichtete Freibad an der Heckershäuser Straße nach einer rund 435 000 Euro teuren Teilsanierung wieder nutzbar und öffnet am heutigen Donnerstag. 10. August.

Vellmar – „Wir sind froh, dass unser Bad wieder offen ist“, sagt Stefan Ebeling, stellvertretender Betriebsleiter der Vellmarer Bäder. Mit seinem Team hat er in den letzten Tagen mit Hochdruck daran gearbeitet, dass ab heute wieder Badegäste kommen können. „Selbstverständlich war das nicht“, erklärt der 34-Jährige, denn nachdem die Becken wieder mit frischen Wasser gefüllt waren, mussten noch Wasserproben ausgewertet werden und das dauerte seine Zeit. Doch jetzt sind alle Bedingungen erfüllt und die Gäste können kommen.

Über diese positive Nachricht freut sich auch Lena Gievers, Vereinsvorsitzende vom Förderverein Freunde des Freibades Vellmar. „Für uns ist es ein großes Glück, dass das Freibad fortbestehen kann. Es war unser wichtigstes Ziel, die generationsübergreifende Freizeit- und Begegnungsstätte zu erhalten, die unsere Großväter vor fast 70 Jahren in viel Eigenleistung errichtet haben“, sagt die 42-Jährige.

Das Freibad habe eine besondere Bedeutung für die Kinder, die hier wieder schwimmen lernen sollen. Dazu sei der erste Schritt getan. Die Vereinsmitglieder hätten im Vorfeld unter anderem beim Grünschnitt mitgeholfen. „Wir werden auch künftig gemeinsam mit der Stadt dazu beitragen, dass unser Bad wieder eine Bereicherung für Vellmar und die Region wird. Die frühen Besucher des Freibades, die heute gegen 10 Uhr zum Anschwimmen ins Bad an der Heckershäuser Straße kommen, werden auf Einladung der Freunde des Schwimmbades mit Getränken und Häppchen begrüßt, verspricht die Vereinsvorsitzende.

Die Wassertemperatur beträgt derzeit 20 Grad, der Wetterdienst hat Sommerwetter angekündigt. Beste Voraussetzungen, damit das Bad bis voraussichtlich Sonntag, 3. September, geöffnet bleibt. (Werner Brandau)