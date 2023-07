1,7 Millionen Euro Schaden und nur 3600 Euro Beute: Volksbank in Vellmar nach Sprengung wiedereröffnet

Bankautomatensprengung

+ © Sebastian Schaffner Alles neu: Die Filiale der Volksbank Kassel-Göttingen an der Holländischen Straße in Vellmar ist nach der Sprengung im Vorjahr wieder aufgebaut und nun eröffnet worden. © Sebastian Schaffner

18 Monate nachdem der Geldautomaten in Vellmar in die Luft gesprengt wurde, hat die Volksbank Kassel-Göttingen ihre Filiale wieder hergestellt.

Vellmar – Die Beute war vergleichsweise klein, der Schaden dafür immens: 18 Monate nachdem Unbekannte einen Geldautomaten in Vellmar in die Luft gesprengt haben, hat die Volksbank Kassel-Göttingen ihre Filiale an der Holländischen Straße wieder vollständig hergestellt.

Die Täter sind derweil nach wie vor auf freiem Fuß. Sie hatten in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar 2022 mit einem wuchtigen Knall „immensen Sachschaden“ hinterlassen, wie Wolfgang Osse, Vorstandsvorsitzender der Volksbank, bei der offiziellen Wiedereröffnung sagte. Der Wiederaufbau habe 1,7 Millionen Euro gekostet. Zum Vergleich: Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatten die Täter in Vellmar 3600 Euro erbeutet.

Automatensprengung in Vellmar: Bank hat wieder geöffnet

„Früher hielten sich Beute und Schäden etwa die Waage“, sagt Georg Ungefuk, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, bei der für ganz Hessen die Ermittlungen gegen die zumeist professionell agierende Geldautomatensprenger-Szene gebündelt werden. „Inzwischen steht das oft in keinem Verhältnis mehr.“ Die Schäden an den Gebäuden würden immer größer, die Beute falle dagegen zunehmend geringer aus – wohl auch, weil immer mehr Geldinstitute dazu übergehen, die Bargeldmenge in den Automaten zu begrenzen.

Viele der oft aufsehenerregenden – und für Anwohner, Passanten und Mitarbeiter lebensgefährlichen – Geldautomatensprengungen werden niederländischen Banden und damit der Organisierten Kriminalität zugerechnet. Gerade wenn die Bankräuber aus dem Ausland stammen, seien die Ermittlungen komplex, sagt Ungefuk. „Zum Fall in Vellmar haben wir noch keinen Täter. Aber da passiert laufend etwas. Die Ermittlungen laufen weiter.“ Allein im vergangenen Jahr gab es laut der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hessenweit 41 Geldautomatensprengungen, 25 davon verliefen aus Sicht der Täter erfolgreich.

Wiederaufbau der Volksbank: Beute war gering

Bei dem Wiederaufbau in Vellmar hat die Volksbank nach eigenen Angaben ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. „Wir haben alle Filialen einer detaillierten Gefährdungsanalyse unterzogen und je nach Gefährdung unterschiedliche Sicherungssysteme eingebaut“, sagte Vorstandsmitglied Volker Stern bei der Einweihung.

Der Zugang zur Filiale an der Holländischen Straße sei außerhalb der Öffnungszeiten generell geschlossen. Geld können Kunden über den von außen zugänglichen Automaten rund um die Uhr ein- und auszahlen. In der Filiale befindet sich ein weiterer Automat sowie ein Serviceterminal mit Kontoauszugsdrucker.

Die barrierefreie Filiale ist genau wie vor der Sprengung – montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie zusätzlich montags von 14 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonisch sind die Volksbank-Mitarbeiter durchgängig von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. (Sebastian Schaffner)