Wer fesselte und raubte Vellmarer Ehepaar aus? Fall ist Thema in Fernsehsendung Aktenzeichen XY

Von: Valerie Schaub

Teilen

Bedrohen Einbrecher ihre Opfer, handelt es sich um Raub. Das ist in Vellmar vor einem Jahr passiert. © Bodo Marks/dpa

Es ist eine gruselige Vorstellung: Einbrecher fesseln ein Ehepaar und rauben währenddessen ihr Haus aus. So ähnlich ist das tatsächlich in Vellmar im Mai 2022 passiert. Die Täter sind bis heute nicht bekannt. Jetzt versuchen Ermittler mithilfe der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ den Fall aufzuklären.

Vellmar – Was in der Nacht zum 23. März passierte, lässt sich so zusammenfassen: Gegen 2.30 Uhr wird das Ehepaar in der Hauffstraße in Vellmar von Geräuschen wach. Es schaut nach und stößt auf zwei mit Sturmhauben vermummte Einbrecher. Mit Schlagwerkzeugen bedrohen die Männer das Ehepaar und fesseln es.

Schließlich erbeuten die Täter aus diesem Tresor Uhren und Schmuck im Wert von 30 000 Euro und flüchten. Dem Ehepaar gelingt es, sich zu befreien und die Polizei zu rufen.

Die hatte trotz sofort eingeleiteter Ermittlungen bisher keinen Erfolg. Sie geht auch davon aus, dass mindestens ein weiterer Täter vor dem Haus Wache gehalten hat. Dem 58-jährigen Bewohner seien außerdem in der Zeit vor dem Einbruch zweimal verdächtige Personen in der beschaulichen Wohngegend aufgefallen.

Nun erhoffen sich die Ermittler Zeugenhinweise von Zuschauern. In der Fernsehsendung ist der ermittelnde Kriminalhauptkommissar Oliver Wagner zu Gast. Er wird den Fall noch einmal vorstellen und über den aktuellen Stand der Ermittlungen berichten, teilt die Polizei mit.

Während der Sendung wird das Polizeipräsidium ein Hinweistelefon schalten, das noch bis 1 Uhr nachts nach der Sendung erreichbar sein wird. Wer Hinweise zu diesem Fall hat, kann sich melden unter der Telefonnummer 0561/ 9 10 44 44. Wer danach noch Hinweise hat, kann sich unter der üblichen Telefonnummer unter 0561/91 00 melden.

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro ausgelobt, teilt die Polizei mit.

Fälle, bei denen Einbrecher ihre Opfer bedrohen oder gar gewaltsam festhalten, sind nach Einschätzung der Polizei eher die Ausnahme. „Täter wollen grundsätzlich nicht entdeckt werden“, erklärte ein Polizeisprecher nach dem Fall in Vellmar.

Ähnliche Fälle gab es etwa in Kassel 2016, als ein älteres Ehepaar von Einbrechern gefesselt wurde. 2019 wurde ein Mann von Einbrechern in seiner Wohnung in Bad Karlshafen festgehalten. 2021 musste eine Kasseler Seniorin ins Krankenhaus, nachdem sie zu Hause von Einbrechern überfallen worden war.

Sendung: Heute, 20.15 Uhr, ZDF