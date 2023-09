Dunkle Wolken über Johanneskirche: Zukunft des 50 Jahre alten Kirchenzentrums in Vellmar-West ungewiss

Von: Werner Brandau

Dunkle Wolken: Das 1975 errichtete und rund 1 Million DM teure Kirchenzentrum in Vellmar-West ist in die Jahre gekommen. Wegen erheblicher baulicher Mängel und mangelhafter Wärmedämmung ist die Zukunft der Kirche ungewiss. Nach einer adäquaten Lösung wird noch gesucht. © Werner Brandau

Die Johanniskirche in Vellmar-West ist in die Jahre gekommen. Wegen erheblicher baulicher Mängel ist ihre Zukunft ungewiss.

Vellmar – Als zu Beginn der 1960er-Jahre auf den ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen Obervellmar und dem Kasseler Jungfernkopf die ersten Häuser gebaut wurden, kam schnell auch der Wunsch nach einem eigenen Kirchengebäude auf. Doch erst 1974 nahm der Traum Formen an. In diesem Jahr wurde der Grundstein für das heutige Kirchenzentrum in Vellmar-West gelegt, das dann im Herbst 1975 eingeweiht wurde und bis heute den Namen Johanneskirche trägt. Doch wegen maroder Bausubstanz ist der Fortbestand gefährdet.

1975 kostete das moderne und repräsentative Kirchenzentrum rund 1 Million D-Mark. „Möglich wurde das, weil die Kirchengemeinde Niedervellmar dem aufstrebenden Stadtteil Kirchenland für den Neubau geschenkt hatte“, berichtet Gemeindepfarrer Axel Aschenbrenner. Große Teile von Vellmar-West gehörten schon seit Urzeiten zur Gemarkung Niedervellmar und wurden unter anderem als Hute- und Weideflächen von Niedervellmarer Landwirten genutzt.

Zukunft von Johanniskirche Vellmar weiter unklar

So war es auch naheliegend, dass seit 1968 zwei Vikare aus Niedervellmar und vom Jungfernkopf hier zunächst kirchliche Arbeit leisteten. Von 1971 an wurden die evangelischen Christen des neuen Stadtteils als Tochtergemeinde von Pfarrer Gerd Haenisch begleitet, der noch zur Kirche Niedervellmar gehörte. Erst 1981 bekam Haenisch eine eigene Pfarrstelle in Vellmars jüngstem Stadtteil. Als er 1991 zum Dekan berufen wurde, folgte ihm Seelsorger Pfarrer Matthias Risch.

Von Anfang an übernahm das Gemeindezentrum, das den Namen Johanneskirche bekam, mit einem multifunktionalen Raum, in dem bis zu 140 Gottesdienstbesucher Platz fanden, diversen Nebenräumen, dem Pfarramt, der Wohnung des Pfarrers sowie einer weiteren vermieteten Wohnung eine zentrale Bedeutung für den gesamten Stadtteil. Damals hatte der Stadtteil 1850 Einwohner und bestand aus Teilen von Niedervellmar und dem Neubaugebiet Osterberg.

Auf einen Turm hatte man seinerzeit verzichtet, weil aus Kostengründen zunächst nur das Gemeindezentrum gebaut werden sollte. „Eine eigene Kirche war zu einem späteren Zeitpunkt geplant“, erklärt Pfarrer Axel Aschenbrenner, der heute für Niedervellmar und Vellmar-West zuständig ist.

Vorbereitungen: Gemeinsam mit Martin Saueressig bereitet Heidi Viereck den sonntäglichen Gottesdienst in der Johanneskirche in Vellmar-West vor. © Brandau, Werner

Doch auch in den Folgejahren fehlte das Geld und so blieb es bei dem Vorhaben. Allerdings hatte man in der Gemeinde lange den Wunsch nach einem Glockenturm mit Geläut. Doch auch daraus wurde nichts, weil die Mittel dafür einfach nicht vorhanden waren.

Im Laufe der Jahre wurde das Kirchenzentrum immer mehr zu einem Gemeindezentrum, das auch außerhalb der Gottesdienste ein sozialer Treffpunkt verschiedener Gruppen aus dem Stadtteil wurde. So ist hier auch seit den 90 er-Jahren die Sternschnuppe beheimatet, die sich als Familienbildungsstätte mit einem umfangreichen Angebot von Geburtsvorbereitungskursen bis zur Vermittlung von Tagesmüttern einen Namen weit über Vellmar hinaus gemacht hat.

Eine vergleichbare Einrichtung ist hessenweit nur noch an drei weiteren Standorten zu finden. Aber auch Senioren-, Jugend- und diverse Freizeitgruppen fühlen sich im Gemeindezentrum der Johanneskirche gut aufgehoben. „Die Kirchengemeinde ist eine starke Gemeinschaft, die seit Gründung des Stadtteils eine sehr enge Bindung zur Johanneskirche hat“, sagt Martin Saueressig, Vorsitzender des Gesamtkirchenvorstandes in Vellmar.

Vellmarer Kirche: Bausubstanz ist marode

Doch jetzt ziehen dunkle Wolken über der Johanneskirche auf. „Die Bausubstanz unseres Kirchenzentrums ist marode und bei Niederschlägen sickert Wasser an verschieden Stellen durch das undichte Dach“, bestätigt Axel Aschenbrenner. „Außerdem fehlt es an Wärmedämmung, auf die man vor beinahe 50 Jahren wohl kaum Wert gelegt hat“, ergänzt Martin Saueressig. Die notwendigen Mittel für eine umfassende und grundlegende Sanierung hat die Kirchengemeinde nicht und so muss nach Alternativen gesucht werden.

Ein neues Gebäude sei derzeit noch Zukunftsmusik, so Aschenbrenner, räumt jedoch ein, das möglicherweise ein Investor bereit wäre, ein neues Stadtteilzentrum zu erstellen. „Sollte es zu einem Neubau kommen, müssen wir auf jeden Fall ein gut sichtbares Zeichen für die Menschen in unserem Stadtteil setzen, das hier ihre Kirche ist. Das könnte etwa ein großes und gut sichtbares Kreuz sein“, mahnt Heidi Viereck an. (Werner Brandau)