Viel Arbeit, damit’s am Bach klappert

Von: Bernd Schünemann

Teilen

Nicht nur zum Mühlentag am Pfingstmontag ein beliebtes Ausflugsziel: die alte Mühle Laar zwischen Zierenberg und Gut Escheberg. © Sascha Hoffmann/Archiv

„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“, heißt es in dem bekannten Volkslied. Damit die Mühle klappern kann, sind viel Arbeit und Aufwand notwendig.

Kreis Kassel – Davon können sich die Besucher beim Mühlentag am Pfingstmontag einen Eindruck verschaffen. Zwei Mühlen beteiligen sich im Kreis Kassel daran: die Mittelmühle in Helsa sowie die Museumsmühle im Gut Laar bei Zierenberg. Bei beiden stehen wichtige Arbeiten an.

Mittelmühle

An der Mittelmühle ist das Wehr defekt, berichtet Ingo Schmidt, Vorsitzender des Arbeitskreises Historisches Mühlrad Helsa. Das Wehr braucht der Arbeitskreis, um Wasser aus dem Wedemannbach zur Mühle zu leiten. Der Antrieb ist defekt. Wenn das Wehr jetzt bewegt werden muss, müssen die aktiven Mitglieder auf die Hilfe der Feuerwehr zurückgreifen, sagt Schmidt.

Schwierig wird es außerdem, weil aufgrund der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie der Wasserzufluss zur Mühle deutlich reduziert werden musste. Deshalb kann der Generator vor allem im Sommer deutlich weniger Strom produzieren, der ins Netz eingespeist wird. Damit steht dem Verein weniger Geld zur Verfügung, das er für die Unterhaltung und Reparaturen einsetzen kann. Das Dach konnte der Arbeitskreis inzwischen reparieren, der Regen tropft nicht mehr durch die Decke, ergänzte Schmidt.

In Helsa laden gemeinsam der Arbeitskreis Historisches Mühlrad und die Dorfgemeinschaft für Pfingstmontag zum Mühlenfest am Merten-Jäger-Brunnen im Ortskern ein. Das Fest beginnt um 11 Uhr am Brunnen mit einem Freiluftgottesdienst. Um 14 Uhr wird eine Führung durch Helsa angeboten.

Dazu gibt es ein Kinderprogramm mit einer Hüpfburg und Auftritte des Tanzsportvereins. Der Ausstellungsraum der Mühle, die erstmals 1683 erwähnt wurde, kann besichtigt werden. Für Essen und Trinken wird gesorgt. Der Reinerlös kommt dem Arbeitskreis für notwendige Reparaturarbeiten zugute.

Mühle Laar

Zur Mühle Laar laden der Touristikverein Zierenberg und das DRK Zierenberg ein. Dort werden um 12 und 15 Uhr kostenlose Mühlenführungen angeboten. Für Unterhaltung sorgt die Band „Two non blondes“. Zu Gast an der Mühle sind auch die Alpakas der Zierenbergerin Jutta Schneider.

Auch in Zierenberg sorgen die Veranstalter für Essen vom Grill sowie Kaffee und Kuchen im Obergeschoss der Mühle. Besonders gefragt sind die Mühlenbrote der Stadtbäckerei Schäfer, die nur für diesen Tag gebacken werden. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann die fünf Kilometer zur Mühle sowie den Rückweg per Bustransfer zurücklegen. Die erste Abfahrt vom Marktplatz Zierenberg ist um 11.30 Uhr, danach fährt der Bus um 13.30 und 15.30 Uhr. Letzte Möglichkeit zur Rückfahrt ist gegen 17 Uhr.

Für die Veranstaltung wird die Kreisstraße (K 87) von Gut Laar in Fahrtrichtung Gut Escheberg von 10.30 bis 18 Uhr zur Schaffung von Parkmöglichkeiten als Einbahnstraße ausgewiesen. Eine Umleitung wird ausgeschildert. (Bernd Schünemann)

Fast wie vor 400 Jahren dreht sich das instandgesetzte Mühlrad am Wedemannbach in Helsa. © Lutz Herzog