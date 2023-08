Vom Kinderturnen in den Vorstand

Mit Speer und Aktenordner: Kira Werner muss beide Seiten beherrschen. Als neue Vorständin beim KSV Baunatal hat sie sowohl das sportliche Training als auch die Zahlen des Vereins im Blick. © Sven Kühling

„Wir wollen ein Verein für alle bleiben“, nennt Kira Werner eines ihrer wichtigsten Ziele für den KSV Baunatal. „Und ich will, dass der KSV zukunftssicher ist.“ Dabei ist Kira Werner aufgrund ihres Alters selbst ein Teil dieser Zukunft. Seit Kurzem in einer Position mit besonderer Verantwortung.

Baunatal – Das Eigengewächs aus Nordhessens größtem Sportverein ist mit seinen 28 Jahren das bisher jüngste Vorstandsmitglied in der Vereinsgeschichte. Vor wenigen Wochen erst wurde die Vorstandsassistentin der Vorsitzenden Timo Gerhold (Umzug nach Bayern) und dessen Nachfolger Uli Dickas vom KSV-Präsidium auf einen festen Vorstandsposten berufen.

„Ich habe mit vier Jahren beim KSV angefangen“, erzählt Kira Werner mit einem Schmunzeln auf dem Gesicht. „Mit Schläppchen bin ich ins Kinderturnen in die Rundsporthalle gegangen.“ Schon damals sei ein Baustein Leichathletik dabei gewesen – die spätere sportliche Liebe der Kirchbaunaerin.

Sprint, Weitsprung, Hürdenlauf standen bei Kira Werner später auf dem Trainingsplan. Nach Zwischenstationen bei den Fuß- und Handballerinnen ist sie heute beim Triathlon zuhause. In einer Sportgemeinschaft mit Fritzlar startet sie in der zweiten Triathlon-Mannschaft in der 2. Hessenliga. „Vor allem das Schwimmen ist toll“, schwärmt sie vom Training. Da könne sie vollkommen abschalten. Kein Handy, keine Termine.

Beruflich ging es 2014 los beim KSV. In der Sportwelt absolvierte Kira Werner eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau. Direkt daran angeschlossen habe sie ein Studium Sportbusiness-Management bei einer Düsseldorfer Fernuni. Dabei bekam sie das Rüstzeug für den kaufmännischen Bereich zur Leitung eines großen Sportvereins verpasst. Bei aktuell 7300 Mitgliedern des KSV Baunatal und 100 ehrenamtlichen und fest angestellten Trainern und Übungleitern allein im Hauptverein unerlässlich. Gerade nach Einbruch der Mitgliederzahlen während der Corona-Pandemie und dem Weggang von Timo Gerhold ist der Umgang mit Geld und Zahlen besonders wichtig. Immer noch befinde sich der Verein in der Erholungsphase, sagt Werner.

Doch die neue Vorständin befasst sich keineswegs nur mit Akten. Als ehrenamtliche Leitathletik-Trainerin absolviere sei weiterhin ihre Stunden, berichtet sie. Und auch für körperliche Arbeit im Stützpunk in Altenbauna ist sie sich nicht zu schade. So habe sie erst vergangene Woche mit anderen aus der Geschäftsstelle die Schlösser in den Frauen-Umkleiden ausgewechselt. Mehrere blaue Flecken am Arm zeugen noch von der handwerklichen Arbeit.

Und natürlich hat Kira Werner auch noch Visionen. Der Mountainbike-Skill-Park an der Riegel-Halle solle noch im Herbst begonnen werden, berichtet sie von einem nahen Vorhaben. Und: „Wir müssen nicht nur im Hauptverein, sondern auch in den Abteilungen Trendsetter sein.“ Auf dem Schirm will sie außerdem behalten, die früher erfolgreiche Sportshow „Adrenalin“ wiederzubeleben – ein Kind des ausgeschiedenen Vorstandschefs Gerhold.

Und natürlich äußert die 28-Jährige auch noch ihren „persönlichen Wunschtraum“. „Das wäre ein Sportinternat in Baunatal“. Die Stadt habe mit ihrer Vielzahl an Sportstätten und einer ausgeprägten Schullandschaft beste Voraussetzungen dafür – „von der Sportkita bis in die Oberstufe“.

Und was ist für Kira Werner das Wichtigste bei der Zukunftsarbeit? „Mir ist wichtig, dass man ein Team hat, das dafür brennt, was es macht.“ (Sven Kühling)