Jeder Aluminium-Span wird bei VW in Baunatal künftig recycelt

Im VW-Werk Kassel in Baunatal werden schon bald täglich bis zu 80 Tonnen Aluminium-Späne wieder eingeschmolzen und somit in einem Wertstoffkreislauf wiederverwertet.

Das spart beim Einkauf von neuem Material sowie beim Transportaufwand. Denn bisher wurden die in der Gießerei anfallenden Späne aus der Produktion etwa von Getriebegehäusen verkauft und zur Aufbereitung per Lkw aus der Fabrik gefahren.

Laut Pressemitteilung der Volkswagen Konzern Komponente, zu der auch das Baunataler Werk gehört, werden durch das neue Verfahren pro Jahr 1400 Tonnen CO2 weniger ausgestoßen. Die Technik sei bei VW europaweit einmalig, erläutert VW-Sprecher Alexander Gautsche auf Anfrage der HNA.

Neue Halle mit Schmelzofen

+ MircoWöllensteinGießereileiter © Sven Kühling In einer neuen Halle auf dem Gießereigelände wird derzeit der Schmelzofen installiert. Im zweiten Quartal 2020 solle die Anlage fertig sein, ergänzt Gießereileiter Mirco Wöllenstein. „Das ist ein großes Projekt“, betont er. Einzelheiten zu den Kosten nennt Wöllenstein allerdings nicht. „Es ist ein Bekenntnis für den Standort.“ Immerhin beheimatet das VW-Werk jetzt schon die größte Leichtmetallgießerei Europas mit über 1000 Beschäftigten.

Künftig werden die in der Produktion anfallenden Späne nicht mehr verkauft und extern aufbereitet, sondern direkt auf dem Werksgelände eingeschmolzen und recycelt. Der Wertstoffkreislauf werde somit vor Ort in Kassel geschlossen, heißt es in der Mitteilung. Dank der neuen Anlage fielen ein zusätzlicher externer Umschmelzprozess sowie Lkw-Transporte weg – allein dadurch werde der jährliche Energieverbrauch von rund 140 Einfamilienhäusern eingespart. „Bis zum kleinsten Span wird nahezu alles in den Metallkreislauf rückgeführt. Und so können Materialverluste um etwa 1000 Tonnen pro Jahr reduziert werden.“

20 Tonnen Aluminium täglich

Rund 20 Tonnen Aluminium kommen täglich aus dem eigenen Werk in den Ofen, etwa 40 Tonnen werden mittelfristig von anderen europäischen VW-Standorten angeliefert. Die Gesamtkapazität liegt bei 80 Tonnen am Tag. In dem Ofen werden die Späne bei rund 1000 Grad Hitze eingeschmolzen, das Material wird rund 750 Grad heiß. Die Investition ist Teil des Vorhabens von VW, bis zum Jahr 2050 bilanziell CO2-neutral zu produzieren.