VW-Werk Baunatal setzt Zeichen gegen Rechtsextremismus

Die Vereinbarung besagt, dass fremdenfeindliche Äußerungen, Verhaltensweisen und Symbole im Unternehmen nicht akzeptiert werden. „Volkswagen hat konzernweit eine klare Grundhaltung zur Gleichbehandlung.

Damit handeln wir vorbeugend und beziehen gerade deshalb klar Position“, sagt Werkssprecher Heiko Hillwig auf Anfrage der HNA. Mit der Vereinbarung reagiert

* auf die aktuelle gesellschaftliche Debatte. Demnach sollen Verstöße künftig auch mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen geahndet werden.

Rechte Hetze, Hass und Ausgrenzung haben im Baunataler VW-Werk keinen Platz. Der größte Arbeitgeber der Region setzt ein klares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und menschenverachtendes Verhalten.

Mit der Erweiterung der Betriebsvereinbarung unter dem Titel „Partnerschaftliches Verhalten am Arbeitsplatz“ sind nun verbindliche Spielregeln justiziabel festgeschrieben worden. Darin steht: „Volkswagen fördert die Gleichbehandlung ungeachtet ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, Weltanschauung, Religion, Staatsangehörigkeit, sexueller Ausrichtung, sozialer Herkunft oder politischer Einstellung, sofern Letztere auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht.“

Jeder Beschäftigte und jede Führungskraft ist dafür verantwortlich, auf ein partnerschaftliches Miteinander zu achten. Wer gegen die Grundsätze der Vereinbarung verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. „So etwas dulden wir nicht“, sagt Werkssprecher Heiko Hillwig.

Mit der konzernweiten Richtschnur bekräftigt VW die Sozialcharta und reagiert auf die Zunahme von rechtsextremen Äußerungen und das Tragen von Nazi-Symbolen in der Gesellschaft. Auch im Baunataler Werk soll es vermehrt Mitarbeiter gegeben haben, die Kleidung mit fremdenfeindlichen und rechtsextremistischen Parolen trugen, unter anderem T-Shirts mit der Aufschrift C 18 (Combat 18) und Sprüchen wie „nicht nur von der Sonne braun.“ So wird es zumindest in den sozialen Netzwerken propagiert. Zu konkreten Vorfällen in Baunatal kann Hillwig keine Angaben machen. Aber Einzelfälle könne es gegeben haben. Das sei bei 17 000 Mitarbeitern aus 47 Nationen auch nicht auszuschließen. „Wie jedes Unternehmen ist Volkswagen ein Spiegel der Gesellschaft“, sagt Hillwig. Daher sei das Thema Extremismus in der Belegschaft durchaus präsent.