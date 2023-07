Baunataler VW-Werk hat neuen Leiter im Gesundheitswesen

Von: Sven Kühling

Am eigenen Rettungswagen: Ärztin Nedye Naumann und der neue Chef des VW-Gesundheitswesens, Andree Hillebrecht, zeigen den Standort des Fahrzeuges mit Anschluss direkt an die Produktionshallen. © Sven Kühling

Andree Hillebrecht ist neuer Leiter des Gesundheitswesens im VW-Werk Kassel in Baunatal. Er überzeugt sowohl im Rettungswagen als auch im Drachenboot.

Kassel/Baunatal – Es sieht aus wie in einem Krankenhaus: Anmeldung, Untersuchungsräume, allerhand medizinisches Gerät. Doch das alles gibt es nicht nur in einer Klinik, sondern eben auch in einer Autofabrik.

Das Gesundheitswesen im VW-Werk Kassel in Baunatal ist vorbereitet auf kleinere und größere Wehwehchen von 15 500 Mitarbeitern – notfalls auch auf schwere Arbeitsunfälle. Seit 1. Juli hat der Bereich mit Andree Hillebrecht einen neuen ärztlichen Leiter. Er folgt auf Heidrun Dietrich.

Knapp 50 Mitarbeiter hat das Gesundheitswesen. Acht Ärzte sind im Team. Direkt neben der Ambulanz stehen ein Notarztwagen und ein Rettungswagen bereit. Damit fahren die Helfer zu Unfällen, notfalls auch direkt in die Produktionshallen hinein.

Gearbeitet werde – entsprechend der Schichten des Autokonzerns – rund um die Uhr, erklärt Hillebrecht. Lediglich an den Wochenenden werde der Bereitschaftsdienst von den Kollegen der Werkfeuerwehr übernommen.

„Wir wollen sichtbar werden“, nennt der neue Leiter eines seiner Ziele. Damit meint er auch die Ausweitung des medizinischen Angebotes. Schon heute werde das Gesundheitswesen nicht mehr nur bei einer Schürfwunde oder einem grippalen Infekt aufgesucht.

Es bietet beispielsweise Beratungen und Vorträge aus den Bereichen Sport und Ernährung an. Auch einen Gesundheitstag organisiere die Abteilung demnächst wieder, kündigt Hillebrecht an. Dieser soll am 13. September auf dem Gelände des PSV Grün-Weiß in der Kasseler Karlsaue stattfinden. „Mit einem Drachenbootrennen auf der Fulda.“

In Aktion: Andree Hillebrecht ist Mitglied der Deutschen Drachenboot-Nationalmannschaft. © VW/nh

Kürzlich habe der Standort am weltweiten Health-Care-Run teilgenommen, ergänzt Ärztin Nedye Naumann, die das Event international für VW organisierte. 500 Mitarbeiter aus Baunatal gingen an den Start, sagt sie. Es habe eine tolle Zusammenarbeit aller VW-Standorte gegeben. Überall, wo sie angeklopft habe, habe sie Unterstützung erfahren. Gespendet wurde an die Hilfsorganisation „terres des hommes“.

Auch das Spektrum der Therapieangebote erweitere sich zusehends, so Hillebrecht. Im Baunataler Werk stünden etwa auch ein Osteopath und ein Physiotherapeut bereit. Außerdem werde eine psychologische Beratung angeboten. Denn: Neben Problemen mit dem Bewegungsapparat rückten psychische Erkrankungen in den Blickpunkt, so der Leiter.

Dass Andree Hillebrecht zum Gesundheitstag für die Mitarbeiter ein Drachenbootrennen organisieren will, ist kein Zufall. Der 47-Jährige ist selbst Mitglied der deutschen Drachenboot-Nationalmannschaft. Viele Wettkämpfe mit dem nationalen Kanu- und Drachenbootverband habe er begleitet – auch als Mannschaftsarzt, berichtet Hillebrecht. „Wir waren häufig in Asien.“

Der Facharzt für Innere- und Sportmedizin startete seine Volkswagen Laufbahn im Oktober 2011 im Gesundheitswesen Kassel, so eine Mitteilung von VW. Dort habe er den Mitarbeitern mit Schwerpunkt Sportmedizin vor allem in präventionsmedizinischen Fragen und als stellvertretender Chef zur Seite gestanden. Anschließend war er von 2016 bis 2021 in der Schweiz als leitender Arbeitsmediziner tätig.

Im Gespräch mit unserer Zeitung kommt der neue Chef des Gesundheitswesens dann wieder auf die Ausrichtung seiner Abteilung zurück. „Wir sind Dienstleister für unsere Kolleginnen und Kollegen“, sagt er. „Es geht darum, dass diese gesund zur Arbeit kommen und im besten Fall gesünder wieder nach Hause gehen.“ (Sven Kühling)