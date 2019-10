Waldbesitzer aus Großenritte fordern von Bund und Land mehr Unterstützung

28 von 480 Hektar Wald zerstört: Noch nie waren die Verluste im Gemeinschaftswald der Waldinteressenten Großenritte östlich von Baunatal so hoch, sagen (von links) Revierförster Arndt Kauffeld und Stefan Walther, Vorsitzender der Waldinteressenten Großenritte.

Stürme, Trockenheit, der Borkenkäfer: Nicht nur Hessen Forst, auch die kommunalen und privaten Waldbesitzer haben aktuell schwer mit Kalamitäten zu kämpfen.

Kreis Kassel – „Vor allem mit Blick auf die Fichte ist die jetzige Situation für uns kaum mehr tragbar“, sagt Stefan Walther, Vorsitzender der Waldinteressenten Großenritte. „Wir bleiben komplett auf unseren Verlusten sitzen.“

Die private Waldgemeinschaft mit 170 Eigentümern besitzt ein 480 Hektar großes Waldareal in den Langenbergen östlich von Baunatal-Großenritte. Rund 80 Prozent sind Buchen und andere Laubhölzer, 20 Prozent Fichten. Wie bei einer Genossenschaft wird der Wald gemeinsam bewirtschaftet und Gewinne sowie Verluste geteilt. Die Forstarbeiten übernimmt Hessen Forst. Arnd Kauffeld, Leiter des Reviers Wahlershausen, wurde damit beauftragt.

Doch große Gewinne wird es in diesem Jahr wohl nicht geben, maximal ist ein kleiner Überschuss zu erwarten. Schon jetzt sind 28 Hektar Wald – meist Fichtenbestände – zu Kahlflächen geworden. „Normalerweise können wir nachhaltig pro Jahr 3000 Festmeter Holz aus dem Wald nehmen“, sagt Kauffeld. „In diesem Jahr mussten es aber 12 000 Festmeter sein, davon rund 8000 Festmeter Fichte, weil der Borkenkäfer diese zum Absterben gebracht hat.“

Die Masse anfallenden Fichtenholzes lässt die Preise purzeln. Teilweise gibt es nur noch weniger als 20 Euro pro Festmeter Fichte, 100 Euro sind normal. „Das ist dann definitiv nicht mehr kostendeckend“, sagt Kauffeld. Alleine das Aufarbeiten und an den Waldweg bringen koste schon um die 20 Euro pro Festmeter.

„Dabei ist gerade die Fichte der Brotbaum der Forstwirtschaft“, sagt Walther. Doch davon könnten sich die Waldinteressenten Großenritte bald verabschieden. Schon jetzt seien rund die Hälfte aller Fichten aus dem Areal verschwunden. „Auch die übrigen Bestände sind schon angerissen“, so Kauffeld. Schon bald werde die Fichte im Gemeinschaftswald komplett verschwunden sein.

„Der Klimawandel schlägt voll zu, und wir fühlen uns vom Land im Stich gelassen“, sagt Walther. Zwar sei jetzt eine Fünf-Millionen-Euro-Soforthilfe in einem 12-Punkte-Programm für private und kommunale Waldbesitzer in den Stiel gestoßen worden. Darüber hinaus habe das Land für 2020 bis 2023 weitere 50 Millionen Euro „bislang nur in Aussicht gestellt“. Doch werde das Geld ohnehin nur für die Beseitigung von Schäden eingesetzt werden können. Der ganze Vermögensverlust werde dagegen nicht aufgefangen. Das heißt: „Die betroffenen Waldflächen sind nun leer geräumt, der Holzbestand ist weg – und das war’s.“

Nicht wenige private Waldbesitzer geraten damit in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Mit den Erträgen sichern sie ihren Lebensunterhalt, bessern sie ihre Rente auf oder bauen darauf ihre Altersvorsorge auf. Und jetzt sei noch nicht mal mehr Geld für die Aufforstung da. Zwar werde die auch gefördert, aber nur zu maximal 80 Prozent, und auch nur dann, wenn die Kultur langfristig gelingt, also wenn sie in den nächsten drei Jahren nicht gleich wieder eingeht – zum Beispiel erneut wegen starker Trockenheit und Schädlingen wie dem Rüsselkäfer.

Dabei legt das Deutsche Waldgesetz, Paragraf 41, fest, dass der Wald zum Erhalt seiner Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion öffentlich gefördert werden soll. „Doch kommt von dieser Förderung bei den kommunalen und privaten Waldbesitzern viel zu wenig an“, sagt Walther. Das, was das Land jetzt an Hilfen gewähre, spiegele nicht im Ansatz diesen Waldschutzparagrafen wider.

Revierleiter Kauffeld pflichtet dem bei: „Der Klimawandel wird von der gesamten Gesellschaft verursacht. Also sollte die gesamte Gesellschaft auch etwas zum Schadensausgleich beisteuern“.

Überangebot an Holz sorgt für Preisverfall

Die schiere Masse anfallenden Fichtenholzes macht die Preise kaputt. Normal sind bis zu 100 Euro pro Festmeter. Wenn es gut läuft, gibt es aktuell noch 50 Euro pro Festmeter. „Von diesem 50-Euro-Holz haben wir jetzt rund 3000 Festmeter, es geht als Bauholz nach China“, sagt Revierförster Arndt Kauffeld. 5000 weitere Festmeter können immerhin noch für Paletten, Bretter oder Holzverschalungen genutzt werden, dafür gibt es nur noch 25 bis 40 Euro. Ein Großteil aber – 4000 Festmeter – ist nur noch für Pressspanplatten oder die Zellstoffgewinnung zu gebrauchen.

Fichte als Brennholz

Die Waldinteressenten Großenritte bieten ab sofort Fichte als Brennholz an. „Fichtenholz hat nicht solch einen hohen Brennwert wie Buche oder Eiche, eignet es sich aber dennoch pur oder beigemischt als Brennholz“, sagt Stefan Walther, Vorsitzender der Waldinteressenten Großenritte. Fichtenholz müsse nur ein Jahr statt zwei Jahre trockengelagert werden.

Infos bei den Waldinteressenten Großenritte, Stefan Walther, vor der Burg 24 in Baunatal, E-Mail: Stefan.Walther@Waldinteressenten-Grossenritte.de