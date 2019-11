Warten auf die RT 5 zwischen Kassel und Melsungen

Vor Guntershausen: Hier fährt die RT 5 in den Bahnhof ein. Dann geht’s weiter nach Melsungen.

Kreis Kassel – Fahrgäste, die in diesen Tagen auf der Regiotram-Strecke RT 5 Kassel-Melsungen unterwegs waren, mussten sich auf Verspätungen einstellen. Am Mittwoch und Donnerstag kam es zu Behinderungen. Das bestätigt NVV-Sprecherin Sabine Herms auf Anfrage.

Ein Fahrgast berichtet davon, dass Reisende am Mittwoch eine Stunde auf den Folgezug hätten warten müssen. Auf einer Anzeige im Bahnhof Guntershausen war zudem eine Verspätung von 70 Minuten für die RT 5 eingeblendet. Eine Zugbegleiterin habe die Auskunft gegeben, dass sich Fahrgäste in diesem Monat auf noch weitere derartige Verspätungen einstellen müssten, berichtet der Mann im Gespräch mit der HNA.

+ „70 Minuten später“: Das konnten Fahrgäste auf der Anzeige auf dem Bahnhof lesen. In der Tat kam es am Mittwoch laut Herms zu Behinderungen. „Wir hatten nachmittags einige Ausfälle“, sagt die NVV-Sprecherin. Kurzfristig habe es die Krankmeldung eines Fahrers gegeben. Das habe man nicht mehr auffangen können.

Zudem habe es ein technisches Problem bei einem Fahrzeug auf der Strecke gegeben, so Herms. Die Bugklappe habe offen gestanden und musste geschlossen werden. Auch für die Anzeige einer 70-Minuten-Verspätung auf den Displays am Bahnhof Guntershausen hat der NVV eine Erklärung. Das GPS von einigen Regiotrams übermittele manchmal falsche Daten an das Anzeigesystem. „Die Fahrzeuge kommen dann aber trotzdem“, erläutert Herms. Spätestens nach 30 Minuten komme ja nach dem Fahrplan die nächste Regiotram.

Am Donnerstag kam es laut Herms erneut zu Behinderungen auf der Strecke Kassel-Melsungen. Ein Defekt an der Weichensteuerung im Bereich des Bahnhofs Wilhelmshöhe sei dafür verantwortlich gewesen. Das habe zu Einschränkungen auf dem Abschnitt bis Guntershausen geführt.