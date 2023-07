Mit Hut und Creme im Außeneinsatz: Wie Arbeitgeber ihre Mitarbeiter vor der Sonne schützen

Von: Theresa Novak

Achten auf Sonnenschutz bei der Arbeit: Gärtnerin Petra Iffland (von links), Andreas Weigmann, Sachgebietsleiter Einkauf, und Jahrespraktikantin Alina Koch von Hessen Mobil cremen sich ein, bevor sie ans Werk gehen. © Theresa Novak

Der Himmel ist blau, die Sonne brennt. Weil die krebserregenden UV-Strahlen gefährlich sind, kümmern sich immer mehr Arbeitgeber im Kreis Kassel um Sonnenschutz.

Kreis Kassel – Der Himmel ist blau, es ist heiß, die Sonne brennt – es gibt angenehmere Arbeitsbedingungen. Trotzdem müssen viele Menschen auch im Sommer jeden Tag raus und im Freien ihren Job machen. Damit sie den krebserregenden UV-Strahlen nicht schutzlos ausgeliefert sind, kümmern sich immer mehr Arbeitgeber im Kreis Kassel um Sonnencreme und die richtige Kleidung.

Hessen Mobil

Die Straßen- und Verkehrsbehörde Hessen Mobil stellt ihren Mitarbeitern der Straßenmeistereien kostenlos Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor (LSF) 30 zur Verfügung. „Wir verzichten auf LSF 50, weil LSF 30 von den Mitarbeitern besser akzeptiert wird. Unter einer Cremeschicht mit höherem LSF schwitzen viele“, sagt Sprecher Marco Lingemann. Daneben gibt es Wasser für alle und besondere Sonnenhüte. „Die Hüte sind atmungsaktiv, schnell trocknend und bedecken Gesicht, Ohren und Nacken“, sagt Lingemann. Zur Schutzkleidung gehört außerdem eine UV-400-Klarsichtbrille.

Hessen Mobil hat mit seinem Konzept zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes durch UV-Schutz einen Innovationspreis gewonnen. Damit wurde laut Lingemann gewürdigt, dass Hessen Mobil „zur Neu- und Weiterentwicklung von Produkten beigetragen hat, die vor Hautkrebs schützen und nun im Handel verfügbar sind“.

Die Dachdecker

„Sonnencreme allein hilft uns nicht“, sagt Joachim Schaumlöffel, Obermeister der Dachdecker-Innung Kassel. „Viele benutzen gar keine, weil sie sich auf der Haut mit Schweiß und Staub vermischt und dann stört.“ Schaumlöffel, der seit fast 40 Jahren im Beruf ist, rät Mitarbeitern zu langen, atmungsaktiven Kleidungsstücken, die soviel Haut wie möglich verdecken. „Ich kenne einige Kollegen, die mittlerweile eine richtige Lederhaut haben. Hautkrebs sei in der Dachdeckerbranche „auf jeden Fall ein Thema“ und komme immer wieder vor.

Streckenwart Jörg Krämer trägt auf diesem Bild eine sogenannte Freischneiderkombi auf dem Kopf, die vor Hautkrebs schützen sollen. © Novak, Theresa

Der Tierpark

Die Mitarbeiter im Tierpark Sababurg bekommen ebenfalls Sonnencreme gestellt, sagt Betriebsleiter Uwe Pietsch, der gleichzeitig auch Chef der Abfallentsorgung Kreis Kassel ist. Für diese Angestellten gelte dasselbe, sie bekämen zusätzlich noch Wasser mit auf ihre Touren. „Sonnencreme gehört zu den Arbeitsmitteln im Tierpark, genau wie Insektenschutz“, sagt Pietsch.

Die Kindergärten

Ohne Sonnencreme und -hut geht es im Sommer nicht raus – so ist die Regel in Kindergärten. Damit kein Kind drin bleiben muss, weil die Eltern vielleicht mal wieder die Sonnencreme zu Hause vergessen haben, kümmert sich in der Kita Tausendfüßler in Fuldabrück-Dörnhagen der Förderverein um Anschaffung und Finanzierung. „Das Thema liegt uns sehr am Herzen“, sagt Nadine Klee, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Die Kinder sollen morgens eingecremt in die Kita kommen und wir schmieren dann mittags nochmal nach.“

In den städtischen Kitas in Baunatal gibt es laut Sprecherin Susanne Bräutigam zwei Varianten: „In den meisten Einrichtungen bringen die Eltern die Creme selbst mit. Das liegt auch daran, dass jeder auf andere Inhaltsstoffe und Eigenschaften achtet.“ In manchen Kitas kümmert sich aber auch die Einrichtung um den Sonnenschutz. „Die Eltern werden dann in einem Schreiben darüber informiert und können natürlich auch Nein sagen, wenn ihnen das nicht recht ist.“

Sonnencreme in der Kita Tausendfüßler wird vom Förderverein finanziert. © Novak, Theresa

Der Arzt

Hautkrebs gehört laut Deutscher Krebsgesellschaft zu den häufigsten Krebsarten überhaupt. In Deutschland ist die Zahl der registrierten Hautkrebserkrankungen in den letzten Jahren stark gestiegen. Dr. Christoph Claus, Allgemeinmediziner aus Grebenstein und Sprecher des Hausärzteverbandes, bestätigt das. „Wir stellen mit den heutigen Techniken und Sorgfalt bei dem Thema mehr Hautkrebs-Diagnosen und schneiden auch mehr raus. Leider hat sich dadurch die Sterblichkeitsrate nicht verändert.“

Sonnencreme und anderer Schutz sei äußerst wichtig, liege aber aus seiner Sicht im persönlichen Bereich. „Man muss sich selbst darum kümmern.“ (Theresa Novak)