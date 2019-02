Hessen Mobil wird die A44 vor der Bergshäuser Brücke für den aus Richtung Dortmund kommenden Verkehr erneut komplett sperren.

Grund ist eine defekte Lkw-Waage kurz hinter dem Kreuz Kassel-West, die ausgetauscht werden muss. Die Sperrung gilt für den Streckenabschnitt zwischen Kreuz Kassel-West und Dreieck Kassel-Süd. Gesperrt wird vom Freitagabend, 15.2., 22 Uhr, bis Montagmorgen, 18.2.2019, um 4 Uhr.

„Die kurzfristige Sperrung wird erforderlich, da ein Austausch der Wiegeanlage wegen eines Unfalls kurz nach der Inbetriebnahme vorgenommen werden muss“, erklärt Hessen Mobil. Mitte Januar, wenige Tage nach dem Umbau, verunglückten mehrere Lastwagen dort.

A44 gesperrt: Umleitung über A49

Der Verkehr aus Richtung Dortmund in Fahrtrichtung Dreieck Kassel-Süd werde komplett über die A49 zum Autobahnkreuz Kassel-Mitte und dort auf die A7 umgeleitet. Die Verkehrsführung aus Richtung Würzburg (A7) in Fahrtrichtung Dortmund ist von der Sperrung nicht betroffen. Dieser Verkehr wird weiter einstreifig über die Bergshäuser Brücke geführt.

Der A7-Verkehr aus Richtung Hannover wird schon ab dem Kreuz Kassel-Mitte über die A49 umgeleitet. „Großräumige Umleitungen ab Dortmund werden ebenso aktiviert wie auch die Umleitung U79 ab der A44-Abfahrt Kassel-Bad Wilhelmshöhe“, teilt Hessen Mobil mit.

Lesen Sie auch: Auf Lkw aufgefahren - 24-Jähriger stirbt bei Unfall auf A44

Waage auf A44: 500 Euro Strafe bei Missachtung

Nach der Wiederinbetriebnahme der Lkw-Waage werde die Missachtung des Überfahrverbots für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf der Bergshäuser Brücke weiter konsequent geahndet. Ertappte Fahrer müssen eine Strafe in Höhe von 500 Euro zahlen und verlieren für zwei Monate ihre Fahrerlaubnis.

Auch A7 ist bei Northeim gesperrt

Nicht nur die A44 ist am Wochenende von einer Sperrung betroffen. Auch die A7 ist im Norden dicht. Die längste Autobahn Deutschlands ist dann bei Northeim am Wochenende und kommende Woche gesperrt. Grund für die A7-Sperrung in Südniedersachsen ist der Ausbau eines Gerüstes.