„Wir brauchen einen Kulturwandel“ Bischöfin Beate Hofmann über den Umgang mit sexuellem Missbrauch

Interview

Nachdem es Kritik am Umgang der Landeskirche mit sexuellem Missbrauch gab, spricht Bischöfin Beate Hofmann im Interview über Schwierigkeiten und Herausforderungen und darüber, was sich in den vergangenen Jahren getan hat.

Im Frühjahr waren Fälle in der Vergangenheit von sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck bekannt geworden. Vor Kurzem hatte ein Betroffener aus dem Raum Wesertal die Art der Aufarbeitung kritisiert. Die wunden Punkte sind der Kirche durchaus bekannt, sagte Bischöfin Beate Hofmann.

Zögerlicher Umgang mit sexuellem Missbrauch, wenig Hilfsangebote, keine ernsthafte Auseinandersetzung – Frau Hofmann, ist diese Kritik berechtigt?

Ich kann die Perspektive des Betroffenen verstehen. Er hat schon vor zehn Jahren angemahnt, dass die Evangelische Kirche aktiv werden soll. Damals gab es noch wenig Vorstellung davon, was es heißt, mit sexualisierter Gewalt angemessen umzugehen, und welche Wege der Aufarbeitung es braucht. Seit etwa fünf Jahren lernen wir in der Evangelischen Kirche, offen und betroffenenorientiert mit dem Thema umzugehen. In den letzten Jahren haben wir viel unternommen, um besser zu werden. Dieser Lernprozess geht weiter.

Was hat sich in der Zeit geändert?

Betroffene erleben die Situation jetzt anders, weil wir eine Meldestelle und eine unabhängige Anerkennungskommission eingerichtet haben. Und weil Menschen darauf vorbereitet sind, dass sexualisierte Gewalt angesprochen wird. Wir haben im Bereich Prävention und Intervention gute Strukturen geschaffen. In der Aufarbeitung begreifen wir gerade, wie viele Facetten das Thema hat. Jeder Fall ist anders, jeder und jede Betroffene hat andere Bedürfnisse und Vorstellungen. Wir lernen, dass es nicht reicht, ein Musterverfahren aufzusetzen, nach dem wir immer gleich handeln können. Mit jedem Fall tauchen neue Fragen auf.

Inwiefern ist das Thema sexueller Missbrauch innerhalb der Kirche immer noch ein Tabu?

In den letzten Jahren haben kirchenleitende Gremien verstanden, wie wichtig es ist, mit dem Thema offen umzugehen und Verantwortung zu übernehmen, Täter schützende Strukturen abzubauen, Betroffenen zuzuhören und sie, so gut es geht, zu begleiten. Das heißt aber noch lange nicht, dass das überall angekommen ist. Es ist zwar in jedem Kirchenvorstand Thema gewesen. Aber damit verändern Sie nicht über Jahrzehnte eingeübte Denk- und Sprachmuster.

Warum braucht das so viel Zeit?

Wir brauchen einen Kulturwandel, den wir jedoch als Kirche nicht allein bewältigen können, sondern der auch mit der Gesellschaft zu tun hat: Welche Sensibilität haben wir für das Thema, welche Sprachfähigkeit? Inwieweit haben Menschen verstanden, dass das Unrecht ist? Wie werden Menschen ermutigt, darüber zu sprechen? Viele Betroffene haben ein Gefühl von Scham, von Entwürdigung. Das Problem ist oft, dass Täter sympathische, charismatische Menschen sind. Wir erleben immer wieder, dass andere sagen: „Das kann nicht sein, das ist doch ein netter Mensch.“ Es geht auch um diese Muster. Sie zu verändern, schaffen wir – wenn es gut geht – in einer Generation, aber nicht in zwei oder drei Jahren.

Weiß denn jeder Pfarrer, jede Mitarbeiterin, jeder Jugenddiakon, wie er am besten reagiert, wenn er oder sie von einem Fall hört?

Darauf setze ich. Alle Hauptamtlichen – unser Pfarrpersonal, Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit, in Kirchenmusik und Verwaltung – haben inzwischen Präventionsschulungen gemacht und wir haben klare Prozesse etabliert. Inzwischen schulen wir auch Ehrenamtliche aus den Kirchenvorständen. Alle Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen müssen Risikoanalysen machen, um zu prüfen: Was sind Situationen, Orte, Gelegenheiten, wo sich sexualisierte Gewalt leichter ereignen kann?

Welche wären das?

Wenn einzelne Menschen mit Kindern und Jugendlichen alleine sind, Stichwort Freizeiten. Das sind oft ambivalente Situationen. Da könnte jemand ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dann über Grenzen einer akzeptablen, guttuenden Beziehung hinausgehen. Eine große Herausforderung ist es, in Zukunft dabei eben nicht eine Kultur zu schaffen, in der keine Nähe mehr möglich ist, keine Umarmung mehr sein darf oder Jugendliche mit Jugendleitern nicht mehr am Lagerfeuer sitzen dürfen, sondern nur noch distanziert sind. Unsere Teams müssen darüber nachdenken: Wo sollten es Zweierteams sein, wo ein Mann und eine Frau?

Es gibt ja immer auch ein Täterumfeld, das wegschaut. Wie geht die Kirche damit um?

Bei akuten Fällen ist die Frage: Was kann ich tun, um Missbrauch zu stoppen? Altfälle sind meist 20, 30, 40 Jahre her und strafrechtlich nicht mehr relevant. Manche Betroffene wollen erfahren, wer noch davon wusste. Andere wollen nicht, dass der Fall bekannt wird. Es gibt Fälle, da beschuldigen Menschen Mitarbeiter der Kirche, aber sie nennen aus Angst den Namen nicht. Natürlich würde ich gern dafür sorgen, dass Beschuldigte nicht an anderer Stelle wieder Täter werden können. Aber ich muss diesen Wunsch respektieren. Manche wollen auch keine juristischen Schritte. Das ist für viele mit einem unglaublichen Kraftakt verbunden. Betroffenenorientiert zu sein, heißt auch, das zu akzeptieren, obwohl es mich zerreißt. Das zeigt, wie komplex es ist. Es geht dabei auch um hohe Traumasensibilität. Deswegen müssen unsere Mitarbeitenden wissen, an wen sie sich wenden können.

In einem Bericht der Kirche ist die Rede davon, dass es in jeder 16. Einrichtung einen Täter gab. Von wie vielen Fällen wissen Sie?

Durch eine Untersuchung von 4000 Personalakten haben wir 34 Täter identifiziert, hinzu kommen zehn Fälle mit erwachsenen Betroffenen. Die Akten betreffen Pfarrpersonen, die seit 1945 bis heute bei der EKKW angestellt sind oder waren. Die Zahl der Betroffenen ist deutlich höher. Wir haben Anhaltspunkte für 180 bis 200.

Was macht das Thema Aufarbeitung denn so komplex?

Wenn sich ein Betroffener bei uns meldet, schauen wir: Was braucht er oder sie? Geht es ihm um ein Gespräch mit der Kirchenleitung? Um Anerkennungsleistungen? Um therapeutische Verarbeitung? Dafür gibt es die unabhängige Anerkennungskommission. Natürlich wird auch geprüft: Ist der Fall strafrechtlich noch relevant oder verjährt? Auf der institutionellen Ebene soll es bald regionale Aufarbeitungskommissionen geben, die vom Staat eingesetzt werden. Es gibt Betroffene, für die ist das Gehört- und Begleitetwerden, das Dokumentieren des Falls, eine Entschuldigung der Organisation zumindest versöhnend. Es gibt andere, die wollen Öffentlichkeit.

Dann geht es darum, inwieweit es Einzelfälle sind oder systematisches Täterhandeln? Wir schauen, wie wir mit anderen Landeskirchen zusammenarbeiten können, wenn Täter ihren Arbeitgeber wechseln. Wenn etwas nicht im polizeilichen Führungszeugnis steht, gibt es rechtliche Schwierigkeiten.

Was sagen Sie zum Vorschlag von Gottesdiensten für Betroffene?

Es gibt schon fertige Konzepte dafür. Die Frage ist: Welches Setting braucht es? Kann ich das in einem normalen Gottesdienst machen? Was passiert, wenn ich Betroffene retraumatisiere? Wer ist da, um das aufzufangen? Wie gehe ich mit Widerständen um, etwa wenn sich Gemeinden mit dem Täter gegen den Betroffenen solidarisieren?

Sie sprechen von einem Lernprozess. Was ist das Ziel?

Individuelle Aufarbeitung sollte es immer geben. Meine Vorstellung ist eine Prozesslandkarte, auf der wir sehen: Aufarbeitung kann so oder so oder so aussehen. Wir können als Kirche eine Organisation werden, in der Menschen erleben, dass es kein Tabu ist, wenn ich betroffen bin, dass ich über die Erfahrungen sprechen kann und dass mir geglaubt wird. Ein Raum des Verstehens ist das Ziel. Damit wäre schon viel erreicht.

Kann die Kirche verhindern, dass solche Fälle wieder passieren?

Ich wünsche es mir. Ich glaube, dass es gelingen kann, eine hohe Sensibilität für angemessenes und grenzüberschreitendes Verhalten zu schaffen. Ich hoffe auch, dass es uns gelingt, Menschen zu ermutigen, klare Grenzen zu ziehen, wenn jemand etwas tut, das sie nicht wollen, und es sofort anzuzeigen, wenn sie überschritten werden. Dann kann schnell eingegriffen und Betroffenen geholfen werden – und weitere Taten können verhindert werden.