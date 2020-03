Kein Training fürs Schwimmabi: Zwischen Erleichterung und Bangen an den Gymnasien im Landkreis

Über den Büchern: Mit seiner Fächerkombination Chemie, Bio und Ethik ist Abiturient Tamino Fontana aus Gensungen erst in den letzten Prüfungstagen an der Reihe.

Endlich ist es losgegangen. Diese Erleichterung spürte auch Tamino Fontana aus Gensungen, als in der vergangenen Woche die erste Abiklausur im Schwalm-Eder-Kreis geschrieben werden konnte.

Vorangegangen war ein banges Warten, ob im Zuge der Corona-Krise und der geschlossenen Schulen die Abiprüfungen überhaupt wie geplant stattfinden können.

Wären die Prüfungen verschoben worden, hätte sich niemand gefreut. „Niemand sagt, ey, geil, die Klausuren werden verschoben“, berichtet Tamino Fontana, der auch stellvertretender Schulsprecher der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Melsungen ist. Die 109 Abiturienten der GSS hätten gut gelernt, manche hätten Nachhilfe genommen, und es wäre nicht gut, „wenn sie die Prüfungen noch einen Monat oder länger vor sich herschleppen müssten.“ Der 18-Jährige ist erst gegen Ende der Klausurenzeit an der Reihe, denn er hat Bio, Chemie und Ethik als Prüfungsfächer. Er versucht, der häuslichen Isolation auch etwas Positives abzugewinnen: „Da hat man auch keine Ablenkung drum herum.“

Einige Mitschüler sehen den Prüfungen bang entgegen: Wer Sport im Leistungskurs hat, kann sich nur bedingt darauf vorbereiten. Denn wegen Corona sind die Sporthallen und Schwimmbäder geschlossen, und die Schüler, die etwa eine Prüfung in Schwimmen oder Speerwurf machen müssen, können gar nicht trainieren. „Wir hoffen, dass das Keinem zum Nachteil gerät“, sagt Abiturient Fontana.

Es gibt Stimmen aus der Lehrerschaft, die plädieren in Sport wie in den anderen Fächern, bei der Beurteilung mit Augenmaß vorzugehen. Das könnte allerdings bei Notenlisten, die es in Leichtathletik und Schwimmen gibt, schwierig sein. Außerdem wird befürchtet, dass insbesondere die schwächeren Schüler einen deutlichen Nachteil durch die Corona-Pandemie haben könnten.

An den sieben Gymnasien im Schwalm-Eder-Kreis machen insgesamt 576 Schüler die Abiturprüfung. Wenn alles läuft wie geplant, ist die letzte schriftliche Prüfung am 2. April, die Nachprüfungen enden am 7. Mai.