Abschied für 97 B.Braun-Mitarbeiter 

Melsungen. Auf insgesamt stolze 3152 Jahre summierten sich die Betriebszugehörigkeiten der B. Braun-Mitarbeiter, die am Mittwoch bei der traditionellen Rentnerfeier des Unternehmens in den Ruhestand verabschiedet wurden.

Jedem einzelnen der 97 Mitarbeiter, die in den vergangenen zwölf Monaten in Rente gegangen sind, wurde vom vollständig erschienenen Vorstand persönlich gedankt. Insgesamt waren fast 500 ehemalige Braunianer der Einladung in die Melsunger Kulturfabrik gefolgt.

Die Veranstaltung ist eine Institution bei B. Braun. Seit mehr als 40 Jahren lädt das Unternehmen alte und neue Rentner alljährlich zu einer vorweihnachtlichen Feier ein.

„Alle, die Sie heute hier in den Ruhestand gehen, verbinden Zeiten mit B. Braun, in denen es zwar vielleicht auch mal holprig lief, auf die wir aber alle zufrieden zurückschauen können“, sagte Vorstandsvorsitzender Professor Dr. Heinz-Walter Große. Betriebsratsvorsitzender Peter Hohmann verwies darauf, dass Beschäftigte in Deutschland durchschnittlich alle elf Jahre den Job wechseln. „Das gilt für Braunianer offensichtlich nicht.“ Die Neu-Rentner seien im Schnitt stolze 33,5 Jahre im Unternehmen geblieben – ein Zeichen für die guten Arbeitsbedingungen bei B. Braun, heißt es in einem Bericht des Unternehmens.

Zwischen Weihnachtsbäumen und Marktständen mit Glühwein, gebrannten Mandeln, Speck- und Flammkuchen, hatten die Gäste viel Zeit zum Wiedersehen und Plauschen.

Vorstandsvorsitzender Große stellte die aktuelle Unternehmensentwicklung vor. Für weihnachtliche Musik sorgten die B. Braun-Blechbläser „B2Brass“ sowie die Auszubildenden Luisa Keim als Sängerin und Lukas Malkmes als Pianist.

Außerdem sorgte der Kabarettist Thomas Freitag mit Scherzen über die Herausforderungen des Rentenalters für Lacher. Für Prof. Heinz-Walter Große war es die letzte Rentnerfeier als Vorstandsvorsitzender.

Beim nächsten Mal wird er selbst einer der zu Verabschiedenden sein: 2019 gibt er sein Amt an Anna Maria Braun ab, und tritt nach fast 41 Jahren in den Ruhestand.