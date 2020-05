Unfallflucht: Straßenschild beim Rangieren beschädigt

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass ein Fahrzeug, das einen Sachschaden angerichtet hat, ermittelt werden kann.

Adelshausen - Die Polizei meldet, dass am Freitag wenige Minuten nach 12 Uhr, ein grauer Opel-Corsa mit Fuldaer-Kennzeichen ein Straßenschild in Adelshausen beschädigt hat. Das Fahrzeug rangierte in der Einmündung der Pfieffestraße in die Langen Hessen. Beim Rückwärtsfahren beschädigte der Fahrer das Straßenschild.

Wie die Zeugin bei der Polizei aussagte, stieg der Fahrer anschließend aus und versuchte das Schild wieder zu richten. Als dies misslang setzte er sich in sein Fahrzeug und verließ widerrechtlich die Unfallstelle, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Zur Feststellung des Fahrers hat die Polizei weitere Ermittlungen aufgenommen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen unerlaubten Verlassens einer Unfallstelle. Den Schaden, welcher der Stadt Melsungen durch die Beschädigungen an dem Schild entstanden ist, geben die Beamten mit 150 Euro an.