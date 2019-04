Ärger über Anliegerkosten: Versammlung in Gensungen

In schlechtem Zustand: Die Kreisstraße 21.

Eine kaputte Straße soll schön und verkehrssicher werden, aber die Anwohner ärgern sich darüber, dass sie für Bürgersteige und Parkstreifen tief in die Tasche greifen müssen.

Deutlich wurden Ärger und Proteste während einer Anliegerversammlung. In dieser informierten der Kreis und die Stadt als Bauträger und das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil als ausführende Behörde über die Pläne zur Kreisstraße 21. Gebaut werden soll nächstes Jahr für voraussichtlich 1,275 Millionen Euro.

+ In schlechtem Zustand: Die Kreisstraße 21.

Laut geltender Rechtssprechung werden die Kosten für die sogenannten Nebenanlagen auf die Anlieger umgelegt. Die erfuhren, dass es im Fall der Kreisstraße 6,05 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche sind. Das ärgert die Anlieger.

Sie sind der Auffassung, dass Gehwege und Parkstreifen völlig in Ordnung sind, während Hessen Mobil den Zustand als „schadhaft“ bezeichnet.

Zwischen der Ampelkreuzung an der Vernouillet-Allee und dem Ortsausgang in Richtung Heßlar hat die Kreisstraße drei Namen: Parkstraße, Heiligenbergstraße und Heßlarer Straße. Während der Autobahn-Baustelle Helterbachbrücke rollten tausende von Lastwagen mit Baumaterial über diese Straße. Sehr zum Ärger der Anwohner.

Reiner Herzog hatte es im Januar 2017 so formuliert: „Wenn man eine Straße als Baustellenzufahrt nutzt, müsste man sie nachher in den Originalzustand versetzen. Vor der Benutzung durch die Baufahrzeuge war sie in einem einigermaßen guten Zustand.“

Der Kreis hatte nach Angaben von Sprecher Stephan Bürger keine rechtliche Möglichkeit, den Baustellenverkehr zu unterbinden. Eine Bitte des Kreises an den Bund, sich an den Baukosten zu beteiligen, wurden nach HNA-Recherchen abgelehnt.

„Jahrelang haben wir Krach und Belästigungen ertragen und unter den Lastern gelitten und jetzt haben wir auch noch die großen Kosten – wir sind verarscht worden.“ So formulierte es eine Anwohnerin unter dem Beifall der Besucher. Und ein anderer sagte: „Wir werden obendrein auch noch bestraft für all die unerträglichen Belastungen und die Straßenschäden.“

Am Frust änderte auch nichts, dass es Paul Wieder, bei der Stadt Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt, so formulierte: „Am Ende wird alles zur Zufriedenheit aller bereinigt sein.“

Die Kreisstraße 21 in Gensungen wird auf eine Länge von 807 Meter von Grund auf erneuert. Möglich sei ein Baubeginn im April oder Mai 2020, erläuterten Simone Putscher und Michaela Deubner von Hessen Mobil. Die Baukosten sind aus heutiger Sicht mit 1,275 Millionen Euro veranschlagt, davon trägt der Kreis 940 000 Euro, den Rest die Stadt. Es handele sich um eine „recht aufwendige Maßnahme”. Ziel sei, 2020 fertig zu werden. Dies sei aber nicht sicher. Gebaut werde in der jetzigen Grenzen der Straße, Grunderwerb sei nicht erforderlich.

Anschlüsse und Treppe waren weitere Themen

Der Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg wird die Wasserleitungen erneuern oder zum Teil erneuern. Für die Hausanschlüsse müssen die Anlieger aufkommen. Die Kosten können nach Angaben des Verbandes zwischen 800 und 1800 Euro pro Anschluss liegen. Der größte Teil der Kanäle kann durch das Einziehen von Kunststoffschläuchen saniert werden. Aber fast alle Hausanschlüsse müssen erneuert werden, erläuterte Paul Wieder von der Stadt. Das müssen laut städtischer Satzung die Grundstückseigentümer zahlen. Auf sie kommen in Gensungen 300 bis 500 Euro pro Meter zu, sagte Wieder. Ein eindeutiges Votum gab es in der Anliegerversammlung für den Erhalt der Treppe zwischen der Friedrich-Ebert- und der Heiligenbergstraße. Als die Vertreterin von Hessen Mobil vom „Entfallen der Treppe“ sprach, gab es ein lautes Protest-Nein. Beifall bekam Anwohner Ralf Stremetzne für die Feststellung, diese Treppe gehöre zu einem stark benutzten Fußgängerweg zum Bahnhof und sei für die Sicherheit dringend erforderlich. Lautes Gelächter gab es, als die Vertreterin von Hessen Mobil erläuterte, der Wegfall der Treppe sei ein Vorschlag der Stadt, „aber wir sind für Ihre Anregungen sehr dankbar“.