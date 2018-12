Ärger über Bauschäden an Burgblickplatz in Felsberg

Lose Platten: Ortsvorsteher Klaus Döll zeigt einen Schaden am Mauerwerk des neu gestalteten Burgblick-Platzes in Felsberg. Das Geländer wackelt an einigen Stellen. Die Abdeckplatten der Mauer werden nach Angaben der Stadt heruntergenommen und durch neue ersetzt.

Felsberg. Erhebliche Baumängel bei der Neugestaltung des Burgblick-Platzes in der Felsberger Altstadt müssen von dem beauftragten Unternehmen beseitigt werden.

Die Stadt hat die Firma aufgefordert, die Mängel so schnell wie möglich zu beheben. Das hat Bürgermeister Volker Steinmetz auf Anfrage der HNA erklärt. Man erwarte die Mängel-Beseitigung bis spätestens Mitte März.

Der für über 100.000 Euro mit Unterstützung von Zuschüssen und mit vielen Ideen aus dem Ortsbeirat neu gestaltete Platz war im März/April 2018 fertig geworden. Anfangs gab es viel Lob und Anerkennung, unter anderem für die neue Mauer aus alten Sandsteinen, die den Platz in zwei Flächen aufteilt, das gelbe Pflaster und das Rosenbeet. „Wir waren begeistert vom optischen Erscheinungsbild und Gesamteindruck des neuen Platzes, und ich habe den Bauarbeitern ein Frühstück ausgegeben“, sagte Ortsvorsteher Klaus Döll in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates.

Bereits zum zweiten Mal gab es in diesem Gremium allerdings heftige Kritik an den Mängeln. Döll sprach diesmal auch von Pfusch. Die Firma sei von der Stadt mehrfach aufgefordert worden, die Mängel zu beseitigen, habe aber nicht reagiert. Inzwischen hat die Stadt gegenüber der Firmenleitung klar gemacht, was zu tun ist, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage. Steinmetz spricht von „deutlichen Mängeln, die auch wir festgestellt und der Firma gemeldet haben“. Klaus Döll nannte in der jüngsten Ortsbeiratssitzung unter anderem diese Kritik-Punkte: • Das Geländer wackele, weil es nicht korrekt angebracht sei. • Die Sandsteinplatten auf der Mauer wackeln nach den Worten Dölls und seien lose: „Das ist Pfusch von vorn bis hinten.“ Diese Platten seien für den Wegebau geeignet, nicht aber für das Abdecken einer Mauer. Auch die mit einer Flex beschnittenen Platten seien in der historischen Umgebung nicht zu akzeptieren. • Der Mörtel sei so schlecht, dass er zwischen den Fingern zerbrösele und an vielen Stellen herausgefallen sei. • Die Sandsteinmauer zeige Feuchtigkeitsschäden, die Fugen hätten Risse.

Dies alles hat der Bürgermeister im HNA-Gespräch bestätigt. Nunmehr muss das Geländer wieder abgenommen, andere Sandsteinplatten müssen verlegt, die Feuchtigkeit im Mauerwerk beseitigt werden. Steinmetz: „Die baulichen Mängel sind offensichtlich. Wir haben die berechtigte Erwartung, dass alles so ordentlich ausgeführt wird, wie wir das erwarten.“

Eine Schlussrechnung liege noch nicht vor. Endgültig bezahlt wird nach den Worten des Bürgermeisters erst, wenn alle Mängel beseitigt seien.

„Das muss jetzt endlich fertig werden“, sagt Steinmetz. Ziel sei, den Platz im Frühjahr offiziell der Öffentlichkeit zu übergeben.