Ars-Natura-Challenge am 3. September für guten Zweck

Von: Barbara Kamisli

Teilen

Genau hingehört: Das Kunstwerk „Die Lauscher“ von Manfred Weschke begegnet den Teilnehmern der Ars Natura-Challenge bei Herlefeld. © Jörg Schanze

Kunst mit schöner Aussicht: Jetzt anmelden für die Ars-Natura-Challenge rund um Spangenberg.

Spangenberg – Wandern in der Natur, Kunst genießen und etwas Gutes tun – das können die Teilnehmer bei der Ars-Natura-Challenge am Sonntag, 3. September rund um Spangenberg.

Denn die Einnahmen gehen auch in diesem Jahr wieder in voller Höhe an die Löschkids der Spangenberger Feuerwehren, heißt es von Seiten der Stadt, die Veranstalterin der Tour ist. Die Startgebühr beträgt 15 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Start- und Zielpunkt ist der historische Marktplatz in Spangenberg. Los geht es um 9 Uhr nach einer Andacht mit Pfarrer Michael Schümers.

Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden per E-Mail an anmeldung@ars-natura-challenge.de (mit Name, Vorname, Wohnort, Jahrgang, Team/Verein) oder am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem Start der Wanderung.

GrafikArsNatura.JPG © HNA

Die Strecke

Die Strecke ist 27 Kilometer lang. Unterwegs gibt es Wasser- und Verpflegungsstellen (siehe Grafik) an denen für die Teilnehmer Wasser, Obst, Riegel, Apfelschorle sowie Kaffee und Kuchen angeboten werden.

In Pfieffe gibt es laut Mitteilung außerdem weitere Getränke sowie Kochwurst – ebenso wie im Ziel. Von dort aus wird auch ein Shuttle-Service zurück zum Marktplatz angeboten für alle, die nur die halbe Strecke (rund 15 Kilometer) wandern möchten.

Unter allen Teilnehmern werden laut Veranstalter Preise verlost, außerdem erhält jeder, der mitmacht, im Ziel ein Freigetränk. Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt laut Stadt Spangenberg, die die Ars-Natura-Challenge in Kooperation mit der Ars-Natura-Stiftung und dem Heimatverein Spangenberg veranstaltet, auf eigene Gefahr. Die gesamte Strecke ist mit Sprühkreide markiert.(Barbara Kamisli)

Die Übernachtungsmöglichkeiten können über die Tourist-Info vermittelt werden, Tel. 0 56 63/50 90 40 oder E-Mail gritt.heinze@spangenberg.de vermittelt werden.