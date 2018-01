Brennender Kraftstoff floss A49 hinab: Auto stand bei Felsberg in Flammen

Felsberg. Ein Auto ist am Nachmittag des Neujahrstages auf der A49 bei Felsberg ausgebrannt. Die Autobahn musste während der Löscharbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.

Gegen 15.40 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei ein brennender Wagen auf der Autobahn 49 in Höhe der Anschlussstelle Felsberg in Fahrtrichtung Fritzlar gemeldet. Die Passagiere konnten sich laut Polizeiangaben von Dienstagmorgen jedoch selber aus dem brennenden Auto befreien, verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Baunatal stand der Wagen in Vollbrand, teilte ein Sprecher am Dienstagmorgen mit. Auslaufender Kraftstoff hatte sich entzündet und floss die Fahrbahn herunter. Zwei Trupps unter Atemschutz löschten das Feuer. Warum das Fahrzeug in Brand geraten war, ist laut Polizei bisher unklar.

Während der Löschmaßnahmen war die Fahrbahn komplett gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr und die Autobahnpolizei aus Baunatal sowie die untere Wasserbehörde.