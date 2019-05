Autos stoßen in Einfahrt zusammen: Unachtsamkeit war Ursache

Am Freitag gegen 13.30 Uhr sind im Industriegebiet Melsungen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 4500 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Kassel mit seinem Mercedes A-Klasse die Straße unter dem Schöneberg. Auf Höhe der Haus-Nr. 1 wollte er in eine Grundstückeinfahrt einbiegen. Dabei touchierte er einen Hyundai, der sich noch in der Einfahrt befand. Dieser wurde von einem 49-jährigen Mann aus Spangenberg gefahren.

Am Mercedes des Unfallverursachers wurden der vordere Kotflügel, der Radkasten und die Stoßstange beschädigt. Beim Hyundai Stoßstange und Kotflügel vorne links. Den Schaden am Auto des Kasselers schätzt die Polizei auf 3.000 Euro, an dem des Spangenbergers auf 1.500 Euro. Unfallursache ist wohl Unachtsamkeit.

