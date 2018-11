Frankreich und Polen zu Gast

Download der Sonderseite Adventsmarkt in Spangenberg als PDF

Anlass dafür ist der Spangenberger Adventsmarkt, der sich schon seit langem als fester Bestandteil in den Veranstaltungskalendern der Region etabliert hat und auch in diesem Jahr sicher wieder zahlreiche Besucher in die Liebenbachstadt locken wird. Mit vertreten werden dabei auch wieder Abordnungen aus den Partnerstädten Pleszew/Polen sowie St. Pierre/Frankreich sein.