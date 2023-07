Bergzeitfahren in Spangenberg: Im Zickzack durch die Altstadt

Von: Lena Langhoff

Fahrradrennen durch Spangenberg: von links Jörg Schanze (Büroleiter der Stadt Spangenberg), Dieter Vaupel (Sportlicher Leiter der Radsportabteilung der MT Melsungen) und Bürgermeister Andreas Rehm freuen sich auf das Bergzeitfahren Anfang September. © Lena Langhoff

Rennatmosphäre liegt in Spangenberg am Samstag, 9. September in der Luft, wenn die Radfahrer für das Bergzeitfahren an den Start gehen. In diesem Jahr findet das zehnte Bergzeitfahren der MT-Radsportabteilung statt – zum ersten Mal in Spangenberg entlang der Altstadt.

Spangenberg – Die Idee, das Fahrradrennen in der Liebenbachstadt auszurichten, entstand durch ein Gespräch mit Jörg Kullmann, Geschäftsführer der Spangenberger Firma Wikus, sagt Dieter Vaupel, Sportlicher Leiter der Radsportabteilung der MT Melsungen.

In den vergangenen Jahren hatte das Rennen unter anderem auf verschiedenen Strecken rund um Melsungen, Obermelsungen und Gensungen stattgefunden. „Die nächsten drei Jahre wird Spangenberg Ausrichtungsort sein“, sagt der 73-jährige Vaupel.

MT Melsungen und Wikus holen das Rennen für drei Jahre nach Spangenberg

Die rund fünf Kilometer lange Strecke mit knapp 250 Höhenmetern beginnt direkt vor dem Wikus-Firmengelände, dann wird die Spangenberger Altstadt im Zickzackkurs durchfahren, bevor es zum höchsten Punkt oberhalb der Stadt, dem Bromsberg (427 Meter), geht. „Es ist ein anspruchsvolles Profil mit durchschnittlich fünf bis maximal 18 Prozent Steigung “, sagt Vaupel.

In diesem Jahr geht es um den „Preis der Kreissparkasse Schwalm-Eder und der Wikus Sägenfabrik“, bei dem es Geld und Sachpreise zu gewinnen gibt. „Das Rennen ist als bundesoffenes Rennen ausgeschrieben. Integriert in die Veranstaltung sind außerdem die Bezirksmeisterschaften für den Radsportbezirk Kassel“, erklärt Vaupel.

Gestartet wird in 15 unterschiedlichen Lizenzklassen von den Schülern U11 über die Elite-Amateure bis zu den Senioren. Auch für die Jedermänner und- frauen sowie Hobbyradfahrer gibt es eine eigene Wertung. Möglich ist auch die Teilnahme mit einem E-Bike, wofür es eine eigene Klasse geben soll. „In den vergangenen Jahren starteten jeweils rund 120 Teilnehmer“, sagt Vaupel. Diese Marke solle auch beim diesjährigen Rennen geknackt werden.

Radsportler kommen aus ganz Deutschland

Die Melsunger Turngemeinde als Veranstalter hoffe gerade in Spangenberg auf reges Zuschauerinteresse entlang der Strecke, sagt der 73-Jährige. Dadurch entstehe für die aus ganz Deutschland anreisenden Radsportler so etwas wie ein „Tour-de-France-Gefühl“.

„Die besten Plätze, um das Rennen zu beobachten und die Sportler anzufeuern, gibt es auf dem Marktplatz“, sagt Jörg Schanze, Büroleiter der Stadt Spangenberg. Dort werden auch Speisen und Getränke angeboten. Eine weitere gute Position für Zuschauer sei die Ecke am Steilstück bei der Burgsitzschule.

„Das Interesse am Radsport ist gegenwärtig groß, davon können wir sicher profitieren. Wann sonst kann man in unserer Region ein Radrennen live sehen?“, sagt Vaupel, der seit seinem 27. Lebensjahr für den Radsport brennt. In seiner Freizeit fährt er gern hunderte Kilometer im Jahr und nimmt noch gelegentlich an Wettkämpfen teil.

Premiere für Spangenberg

„Für Spangenberg ist das Rennen eine Premiere. Wir hoffen auf gute Stimmung und tolle Rennatmosphäre. Das ist ganz wichtig für die Radsportler, wenn sie im Renntempo durch Spangenberg fegen“, sagt Vaupel.

„Gestartet wird ab 14.30 Uhr mit Abständen von jeweils einer Minute. Zum ersten Mal wird die Zeit mithilfe einer Lichtschranke gemessen“, erklärt der Organisator. Im Anschluss an das gut zweistündige Rennen findet die Siegerehrung auf dem Marktplatz statt.

Auf dieser Strecke findet das Bergzeitfahren in Spangenberg statt. © HNA

Aufgrund der Einzelstarts ist die Strecke nicht für den Verkehr gesperrt. Daher hofft der Veranstalter auf die Rücksichtnahme der Autofahrer und Anwohner.

„Etwa 40 Einsatzkräfte von der Feuerwehr und der MT kümmern sich um die Streckensicherung“, sagt Vaupel. Besonders an Kreuzungen sei dies wichtig, da der normale Verkehr nicht eingeschränkt werden soll.

„Wir wollen durch die Veranstaltung zeigen, was Spangenberg für eine schöne Stadt ist und wie viele tolle Strecken es hier für Radfahrer gibt. Es gibt sowohl flache als auch bergige Strecken für jeden Anspruch“, sagt Bürgermeister Andreas Rehm und hofft, durch die Veranstaltung noch mehr Spangenberger fürs Radfahren begeistern zu können. (Lena Langhoff)

Anmeldungen sind bis 4. September möglich für lizenzierte Fahrer über rad-net.de und für alle anderen bei Dieter Vaupel unter dieter.vaupel@t-online.de