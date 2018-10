Schlafen Sie sich gesund!

Zu wenig oder unruhiger Schlaf kann zu zahlreichen Alltagsbeschwerden führen. Hochwertige Matratzen sollten etwa nach zehn Jahren gewechselt werden. Matratzen von leichter Qualität wesentlich früher.

Der Schlaf

In der heutigen Zeit wird der Schlaf immer wichtiger, als vorbeugender Gesundheitsfaktor, als Leistungsreserve und einfach als Wohlfühlfaktor. Dieser Imagewandel ist notwendig, da die Schlafzeit stetig abnimmt. Neben der Schlaflänge ist die Schlafqualität von wesentlicher Bedeutung. Ein Bettsystem sollte in allen Schlaflagen komfortabel sein und ein unbehindertes Wenden möglich machen. Das optimale Bettsystem sollte individuell den Schlaf begleiten und fördern.

Beratung vor Ort

Um ein optimales Bettsystem zu finden steht die persönliche Beratung vor Ort an erster Stelle. Ein Beratungstermin dauert rund zwei Stunden. Um individuell auf den Kunden einzugehen, benötigt der Berater Informationen über das Schlafverhalten. Denn Schlaf ist höchst individuell und eine gute Beratung ist darauf ausgelegt, möglichst viel von dem jeweiligen Menschen zu erfahren, um dann bei der Produktwahl die richtige Empfehlung aussprechen zu können.

Maß nehmen

Menschen unterscheiden sich in ihrer Statur. Mithilfe eines computergestützen Programms kann ermittelt werden, an welchen Stellen der Körper unterstützt oder entlastet werden soll. Dieses Messsystem zeigt Zentimeter genau, wo der jeweilige Körper noch zusätzlich Unterstützung und Entlastung benötigt. Wer richtig liegen und damit auch gut schlafen will, sollte sein Bett von Grund auf planen – und dazu gehört nicht nur die Matratze. Denn die schwebt nicht in der Luft.

Unterfederung

Die Unterfederung ist mehr als die Liegefläche der Matratze, dementsprechend sollte sie auch Funktionen besitzen, die eine Abstimmung auf Körper und Matratze ermöglichen.

Mit der richtigen Matratze wird sichergestellt, dass der Körper weich, ohne Druckstellen, komfortabel ruhen kann. Erst eine Unterfederung ermöglicht es, an den wichtigen Körperschwerpunkten wie im Becken- und Schulterbereich, aber auch im Lendenbereich für die richtige Entlastung oder Unterstützung zu sorgen.

Matratze und Unterfederung ergänzen sich also zu einer Einheit. Beides zusammen bildet die Grundlage, seinen Körper und somit auch die Wirbelsäule die notwendige Erholung zu können.

Ziel jeder Beratung sollte es sein, die perfekte Lösung zu präsentieren.

