Blitz schlägt in Wohnhaus in Neuenbrunslar ein - 20.000 Euro Schaden

Blitzeinschlag in ein Wohnhaus in Neuenbrunslar: Die Feuerwehren waren mit insgesamt 32 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.

Ein Blitzeinschlag hat für einen Dachstuhlbrand an der Langen Straße in Neuenbrunslar gesorgt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 20.000 Euro.

Als am Montagnachmittag gegen 16 Uhr über den Landkreis ein Gewitter zog, ist ein Blitz in den Dachstuhl des Wohnhauses an der Langen Straße in Neuenbrunslar eingeschlagen. Die Balken des Dachstuhls fingen sofort Feuer. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und alarmierten die Rettungskräfte. Die vier Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude.

Die Feuerwehren aus Brunslar, Wolfershausen und Felsberg bekämpften den Brand mit insgesamt 32 Einsatzkräften. Von der Drehleiter aus öffneten die Einsatzkräfte zuerst den Dachstuhl und löschten dann die brennenden Balken. Die Einsatzleitung übernahm der stellvertretende Brandschutzinspektor Sven Eckhardt der Feuerwehr Wolfershausen. Bei dem Brand sind keine Personen verletzt worden, sodass der alarmierte Notarzt und der Rettungsdienst des DRK nicht eingreifen mussten. Das Feuer war gegen 17 Uhr gelöscht.

In Laisa ist die Kirchenlinde bei einem Sturm zerstört worden. Eine Frau wäre fast erschlagen worden.