Brand im Windrad bei Körle: Feuerwehr kann nicht löschen - Straße voll gesperrt

Update, 15.02.2020, 20.31 Uhr: Einsatz für die Feuerwehr: Am Samstagnachmittag ist bei Körle im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ein Windrad in Flammen aufgegangen. Dicke schwarze Rauchwolken, die kilometerweit zu sehen waren, stiegen am Körler Berg auf. Dort brannte, etwa 100 Meter von der Kreisstraße entfernt, das Maschinenhaus der Windkraftanlage in 90 Metern Höhe. Vorbeikommende Autofahrer hatten den Brand um 15.57 Uhr gemeldet.

Flammen schlugen aus dem Gehäuse und auch ein Flügel des Windrades wurde von dem Feuer erfasst. Brennende Teile der Verkleidung aus Glasfaserkunststoff fielen immer wieder brennend zu Boden. Und brannten dort weiter. Mehrere Büsche und Bäume unterhalb des Windrades wurden ein Raub der Flammen.

Brand im Windrad bei Körle: Gefahr zu hoch - Feuerwehren können nicht löschen

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Körle, Wagenfurth, Guxhagen und Melsungen. Doch die Wehren waren mehr oder weniger zum Zuschauen verurteilt. Die Gefahr, dass die Einsatzkräfte von herabstürzenden Teilen getroffen wurden, war zu hoch.

Weder das Windrad, das eine Nabenhöhe von 90 Metern hat, dazu kommen noch die Rotoren mit einer Spanweite von 30 Metern, noch die am Boden weiter brennenden Verkleidungsteile konnten von den Feuerwehren gelöscht werden, die Wurfweiten der Strahlrohre und Wasserwerfer reichen nicht bis in diese Höhen.

Auch Drehleitern und Gelenkmastbühnen kommen nicht so hoch. Zudem ist ein Aufstellen unter der Anlage viel zu gefährlich. Die über 40 Einsatzkräfte, unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Jens Schenkluhn, sicherten den Bereich um das Windrad weiträumig ab.

Brand im Windrad bei Körle: Betreiber der Anlage nicht erreichbar

Ein großes Problem bestand für die Einsatzleitung darin, einen Verantwortlichen der Betreiberfirma für das Windrad zu erreichen. Man hatte zwar entsprechende Telefonnummern, doch überall war ein Anrufbeantworter geschaltet, beziehungsweise es ging niemand ran. Bis nach 18 Uhr, also auch zwei Stunden nach Brandausbruch, war es nicht möglich, einen Kontakt zu der Firma herzustellen

Das Windrad gehört einer dänischen Investorengruppe. Betrieben wird es wohl von der Firma LUV in Oldenburg. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Brand im Windrad bei Körle: Kreisstraße Richtung Guxhagen-Albshausen voll gesperrt

Die Kreisstraße zwischen Körle und Guxhagen-Albshausen wurde voll gesperrt. Körles Bürgermeister Mario Gerhold, Kreisbrandmeister Frank Nuhn und Mario Missler vom Regierungspräsidium Kassel, waren ebenfalls an der Einsatzstelle.

Gerhold veranlasste, dass die Wirtschaftswege, die an dem Windrad vorbeiführen, ebenfalls gesperrt wurden. Um Schaulustige auf die Gefahr des Absturzes weiterer Teile von der Windkraftanlage hinzuweisen, wurden entsprechende Hinweisschilder aufgestellt, und das Annähern an den Gefahrenbereich verboten.

Brand im Windrad bei Körle: Bilder einer Drohne helfen den Einsatzkräften

Mit Bildern aus einer Drohne, die von René Fischer aus Dörnhagen zur Verfügung gestellt wurde, konnte sich die Einsatzleitung nähere Informationen zu dem ausgebrannten Maschinenhaus an dem Windrad holen. Auch zwei Stunden nach Brandausbruch, waren in dem Teil der Anlage noch Flammen und Glutnester auf den Bildern zu sehen. Die Einsatzkräfte blieben bis weit nach Einbruch der Dunkelheit vor Ort, um den Gefahrenbereich abzusichern.

Wie weiter vorgegangen wird, ob das Windrad komplett abgebaut, oder nur der obere Teil mit Maschinenhaus und Rotorblättern, ausgetauscht werden muss, werden entsprechende Fachfirmen nach Rücksprache mit Eigentümern und Betreibern, die hoffentlich in den nächsten Tagen erreicht werden können, entscheiden.

Brand im Windrad: Bei Trendelburg stürzten im Sommer 2018 Teile herab

Feuer in einem Windrad gab es auch im Juni 2018 bei Trendelburg* im Landkreis Kassel: Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand nicht löschen, sondern musste das feuer von selbst erlöschen lassen. Da Teile des Gehäuses in die Tiefe stürzten, wurde auch hier damals der Bereich großräumig abgesperrt.

Rund zwei Wochen später war das Windrad repariert und wieder in Betrieb. Vermutet wurde, dass ein technischer Defekt im Maschinenhaus den Brand ausgelöst hat. Den Schaden am Windrad hat der Betreiber damals mit etwa 75.000 Euro* angegeben.

Von Helmut Wenderoth

Rubriklistenbild: © Helmut Wenderoth