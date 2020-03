Großbrand in Felsberg: Wohnhaus steht in Flammen - Löscharbeiten laufen

Ein Wohnhaus in Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis steht in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr laufen. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

In Felsberg im Stadtteil Neuenbrunslar (Nordhessen) steht in Wohnhaus in Flammen.

steht in in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr laufen auf Hochtouren.

laufen auf Hochtouren. Die Brandursache, Schadenshöhe und ob es Verletzte gibt, ist bislang noch unklar.

Felsberg - In Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis bei Kassel (Nordhessen) stand am frühen Dienstagmorgen ein Einfamilienhaus in Flammen. Die Polizei erhielt gegen 4.10 Uhr Kenntnis über den Brand in der Wolfershäuser Straße im Stadtteil Neuenbrunslar in Felsberg. Wie die Polizei mitteilt, laufen die Löscharbeiten der Feuerwehr. Zur möglichen Brandursache und Verletzten könne aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Dies gilt auch für die Höhe des Schadens, die der Brand am Dienstagmorgen angerichtet hat.

Es wird nachberichtet.

Von Alicia Kreth

Brand in Felsberg (Nordhessen): Eimer Asche löst Feuer in Schuppen aus

Erst vor wenigen Tagen löste ein Eimer Asche einen Brand in einem Schuppen in Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis bei Kassel (Nordhessen) aus. Ein Nachbar bemerkte daraufhin eine starke Rauchentwicklung aus dem Schuppen und alarmierte sofort die Feuerwehr. Außerdem versuchte er mit mehreren Eimern Wasser, die er auf die Flammen goss, das Feuer in dem Schuppen, der auch als Holzlagerraum genutzt wird, zu löschen. Damit verhinderte der Nachbar vermutlich Schlimmeres. In dem Schuppen in Felsberg brannten Kunststoffteile und weitere gelagerte Gegenstände. Vermutlich waren noch Glutreste in dem Ascheeimer, die den Brand in dem Schuppen auslösten.

Großbrand in Felsberg: Wohnhaus steht in Flammen - Löscharbeiten der Feuerwehr laufen https://t.co/W4tmIzxRmz — HNA-online (@HNA_online) March 10, 2020

Brand in Wohnhaus im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen):

Zu einem Brand in einem Wohnhaus kam es zuletzt auch im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). Auch hier teilte ein Anwohner aus der Nachbarschaft der Feuerwehr über Notruf mit, dass ein Haus brennt. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand laut Polizei in der Küche eines einstöckigen Fachwerkhauses mit Anbau. Das Feuer griff danach schnell auf die übrigen Gebäudeteile über, sodass das Haus im Ortsteil Dodenhausen in der Gemeinde Haina (Kloster) im Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) in Vollbrand geriet. Der Mann, der zuvor noch in der Küche kochte, blieb unverletzt.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Helmut Wenderoth