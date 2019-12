Viele Senioren vereinsamen: Doppelt so viele Hausnotrufe aus dem Schwalm-Eder-kreis an Heiligabend wie sonst

Schwalm-Eder – Weihnachten ist ein Fest der Familie. Doch immer mehr Senioren verbringen die Feiertage allein.

„Die Vereinsamung ist ein zunehmendes Problem“, sagt beispielsweise Cornelia Schmidt vom ambulanten Pflegedienst Peter in Körle. „Die Kinder ziehen weit weg, der Partner stirbt, dann haben manche lediglich ihren Fernseher als Medium zur Außenwelt.“

Eindeutig sind die Zahlen des Deutschen Roten Kreuzes: An den Feiertagen gehen doppelt so viele Hausnotrufe bei der Zentrale in Kassel ein wie sonst, erklärt Stefan Lattemann, stellvertretender Leiter der Hausnotrufzentrale in Kassel. An normalen Tagen gehen aus dem Schwalm-Eder-Kreis etwa 25 Notrufe bei der Zentrale ein. „2018 waren es an Heiligabend dann 57 Notrufe“, sagt Lattemann. Dabei handele es sich aber nicht nur um Notfälle. „Viele wollten einfach nur reden“, sagt er. In diesem Jahr wird ein weiterer Mitarbeiter des DRK im Dienst sein, „damit sich die Mitarbeiter auch Zeit nehmen können für die Notrufe, die eigentlich keine sind“, sagt Lattemann.

Auch Gunther Claus, Chefarzt im Asklepios Klinikum in Melsungen bestätigt diesen Trend. „Leider kommt es immer wieder vor, dass uns Patienten bitten, dass sie über die Feiertage bleiben dürfen.“ Sie wollten die Weihnachtstage lieber im Krankenhaus verbringen als alleine zuhause zu sein. „Es ist eine traurige Entwicklung und leider kommt das immer häufiger vor“, sagt Claus. In einem kleinen Krankenhaus wie Melsungen könne man einem solchen Wunsch auch mal nachkommen, sagt Claus. „Wir versuchen, alles möglich zu machen.“ Die zunehmende Vereinsamung alter Menschen sei überwiegend in der veränderten Lebensführung begründet, sagt Cornelia Schmidt. „Mehrgenerationenhäuser gibt es so gut wie nicht mehr.“ Der Kontakt zu den Verwandten bestünde überwiegend übers Telefon. „Und so sind einige Senioren auch an Weihnachten alleine.“ Glücklicherweise sei dies aber noch der kleinere Anteil. Um Senioren in Gesellschaft zu bringen, bietet der Pflegedienst eine kostenlose Tagesbegegnungsstätte an.

Angebote für Senioren

Für alleinlebende Senioren gibt es im Schwalm-Eder-Kreis zahlreiche Angebote. Beispielsweise organisiert die Seniorenbeaftragte der Stadt Melsungen, Cornelia Salzmann, regelmäßige Veranstaltungen, zu denen überwiegend alleinlebende Senioren kommen. Das DRK Schwalm-Eder bietet jährlich über Weihnachten und Silvester eine Fahrt an. Die Teilnahme ist an keine Mitgliedschaft gebunden. In diesem Jahr geht es nach Weimar. Infos: 0 66 91/94 63 17.

