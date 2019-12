Fahrer gegen sich gegenseitig Schuld an Unfall

Zwischen Ellenberg und Altenbrunslar ist es zu einem Unfall gekommen. Die Fahrer geben sich gegenseitig die Schuld.

Felsberg/Guxhagen – Von einem Unfall mit wechselseitiger Schuldzuweisung berichten die Polizeibeamten in Melsungen. Zwei Autofahrer, eine 31-jährige Frau aus Harle und ein 38-jähriger Mann aus Guxhagen, waren am Freitag gegen 10.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ellenberg und Altenbrunslar in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An einer Engstelle touchierten sich die beiden Fahrzeuge. An dem roten Audi der Frau aus Harle und dem schwarzen Skoda Octavia des Guxhageners gingen dabei jeweils die linken Außenspiegel zu Bruch.

Die beiden Fahrzeuglenker beschuldigten sich gegenseitig, das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten zu haben und zu weit auf die Gegenfahrbahn gekommen zu sein. Am Audi beträgt der Schaden 250 Euro und am Skoda 500 Euro.