Er kennt oben und unten: Gerhard Schönemann kandidiert für Bürgermeisteramt in Melsungen

Er will Bürgermeister werden: Gerhard Schönemann kandidiert bei der Wahl zum Melsunger Bürgermeister. Der gebürtige Homberger lebt seit 15 Jahren in der Melsunger Altstadt.

Melsungen. Am Sonntag, 28. Oktober, ist Bürgermeisterwahl in Melsungen mit drei Kandidaten: Markus Boucsein (parteilos), Timo Riedemann (SPD) und Gerhard Schönemann (parteilos). Heute stellen wir Gerhard Schönemann im Porträt vor.

Die Unterwasserwelt ist für Gerhard Schönemann die schönste Welt. „Da gibt es Farben, die man sich nicht vorstellen kann“, sagt der 71-jährige Kandidat fürs Bürgermeisteramt in Melsungen. Wenn er von seiner Zeit als Tauchlehrer auf den Malediven und im Roten Meer erzählt, dann sprudelt er von dem, was er gesehen und erlebt hat.

Die grenzenlose Freiheit dort unten, die Geräusche, die klingen wie vor der Geburt im Mutterleib, das je nach Lichteinfall leuchtende Meer, das Hineingleiten in Fischschwärme, die sich um einen schließen („da habe ich 20 Minuten lang nur noch geheult“). Einer nach einem Autounfall schwerbehinderten Frau hat er das Tauchen beigebracht, obwohl ihr gesagt wurde, dass sie niemals tauchen könnte. Mittlerweile habe die Frau 800 Tauchgänge absolviert, „und ich bin total stolz darauf, dass ich das geschafft habe“, sagt der ehemalige Tauchlehrer. Der 71-Jährige mag es, Menschen zu bewegen. Er sagt von sich: „Ich bin manchmal wie ein 14-jähriger Feuerkopp.“ Wenn er von etwas überzeugt ist, setzt er sich dafür ein. Er ist kein Freund von Kompromissen, weil jeder dann aufgeben müsse, was ihm wichtig ist.

Politisch lässt sich Gerd Schönemann ungern einsortieren: „Ich bin rechts von der Mitte mit einem sehr starken sozialen Touch.“ Er kennt das Oben und das Unten. Das Oben aus seiner Zeit bei der Bundeswehr, als er mit seinem Dienstgrad Oberleutnant sehr gut verdiente und sich um Geld keine Sorgen machte. Und das Unten aus seiner Zeit als Senior, als er zeitweise Tafel-Kunde war. Vieles kann er sich nicht mehr leisten, keine Reisen, keine Tauchgänge und keinen teuren Wahlkampf.

Deshalb liegen ihm Themen nahe, die vor seiner Haustür liegen: Seniorenarbeit, Zustand der Kinderspielplätze, Tempolimits in der Altstadt, der Stadtbus, Transparenz der Arbeit im Rathaus.

Schönemann kommt aus bescheidenen Verhältnissen: 1947 geboren und ohne Vater aufgewachsen, die Mutter arbeitete fast rund um die Uhr. „Ich hatte sehr viele Freiheiten“, sagt er. Gab es mal Sprudel mit Orangengeschmack oder eine mit Ananas belegte Torte mit Schlagsahne, waren das „Festtage“. Und doch spricht er von einer glücklichen Kindheit. Und davon, dass er mehr gekonnt hätte, wenn er mehr gewollt hätte, in der Schule und auf der Karriereleiter der Bundeswehr. Hört man ihm zu, haben sich in seinem Leben immer Türen geöffnet. Aber nicht immer ist er durchgegangen, weil er immer in den Spiegel gucken muss.

„Ich gelte als Querulant“, sagt er. Ein Freund habe ihn mal als einen Menschen mit einem Gemüt wie ein Fleischer-Hund beschrieben, also einer, der viel einstecken kann und trotzdem immer weitermacht.

Dabei beschreibt sich Schönemann, der nach der Scheidung seine Familie nahezu verloren hatte, selbst als emotionalen Menschen. Seinen Traum, als Rentner fern ab wieder die Freiheit zu gewinnen, hat er ad acta gelegt. Außerdem ist er zweifacher Opa: „Ein Leben mit Kindern will ich nicht noch mal aufgeben müssen.“

"Salmshäuser Modell statt Straßenbeiträge"

Viele Themen beschäftigen die Melsunger Einwohner. Dazu gehören der Krankenhaus-Neubau, das Sandcenter II, die Fahrradwege, die Stadthallensanierung, fehlende Baugebiete und vieles mehr. Wir stellen den Kandidaten dieselben vier Fragen.

Wie könnte der Rote Rain Ihrer Meinung nach wieder für die Radfahrer geöffnet werden? Gerhard Schönemann: Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde kann den Weg wieder zur Nutzung freigeben, indem er neben dem Zeichen 239 (Gehweg) das Zusatzschild „Radfahrer frei“ (VZ1022-10) an den Zugängen anbringen lässt. Ein zusätzliches Schild, das an die gegenseitige Rücksichtnahme appelliert, halte ich für sinnvoll.

Manche Kommunen im Landkreis wollen Straßenbeiträge abschaffen, andere sind beispielsweise für wiederkehrende Beiträge. Was ist Ihre Position? Schönemann: Man sollte die Beiträge ersatzlos streichen und im Straßenbau, um Kosten zu sparen, das „Salmshäuser Modell“ (Anmerkung der Redaktion: ein günstigeres Straßenbauverfahren bei geringerer Qualität) anwenden.

In Melsungen, Schwarzenberg und Röhrenfurth entstehen kleine Baugebiete. In manchen Fraktionen und Orten besteht der Wunsch nach mehr: Was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll? Schönemann: Dieser Wunsch ist, bei seit Jahren stagnierenden Einwohnerzahlen und kommunalen Einnahmen, sinnvoll und sollte in der Stadtverordnetenversammlung positiv gesehen werden. Besonders da expandierende Unternehmen für ihre Mitarbeiter adäquaten Wohnraum benötigen. Dadurch wird der Abwanderung in andere Kommunen, die weniger restriktiv Baugebiete ausweisen, Einhalt geboten.

Was kann die Stadt unternehmen, um weitere Gastronomie in Melsungen anzusiedeln beziehungsweise für Gastronomen attraktiv zu sein? Schönemann: Im Rahmen des vom Bund als Fördermittelgrundlage vorgeschriebenen „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK) kann man dieser Fragestellung nachgehen und die bereits jetzt seitens der Stadt gewährte finanzielle Unterstützung prüfen und erforderlichenfalls anpassen. Hier sollte man auch ein besonderes Augenmerk auf die Wünsche der Jugend richten.

Zur Person

Gerhard Schönemann ,71, ist in Homberg aufgewachsen. Er wuchs mit Mutter und Großmutter auf. Nach dem Hauptschulabschluss machte er eine Lehre bei der Post als Beamter im einfachen Postdienst und wurde nach der Ausbildung übernommen. 1967 wurde er zur Bundeswehr eingezogen, wo er sich als Berufssoldat verpflichtete. Während dieser Zeit machte er den Industriefachwirt mit Ausbilderschein. Zuletzt hatte er den Dienstgrad eines Oberleutnants– bis er 1989 nach einer Verhandlung vor dem Gruppendienstgericht in Kassel entlassen wurde. Schönemann hatte einem Freund Bundeswehr-Material für zivile Zwecke überlassen. Zu dieser Zeit scheiterte seine Ehe, aus der zwei Söhne hervorgegangen waren. Schönemann arbeitete fortan als Tauchlehrer in Ägypten und auf den Malediven. Seit 15 Jahren lebt er in Melsungen. Er ist Zusteller der HNA. Schönemann ist nicht liiert und hat zwei Enkelkinder.