Erzähltheater in der Märchenschmiede in Neumorschen

Neumorschen

+ © Foto: Christina Grenzebach Es wird spannend: von links Angela Janenzky und Kirsten Stein mit ihrem Märchenkoffer in der Märchenschmiede in Neumorschen. Die Spannung steigt. Welche Geschichten verbergen sich in dem Koffer? © Foto: Christina Grenzebach

Viele Geschichten erwartet die Besucher am Donnerstag, 11. Juli in der Märchenschmiede in Neumorschen. Die nordhessische Erzählkünstlerin Kirsten Stein ist mit ihrem Erzählkoffer zu Gast.