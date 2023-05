Polizei fasst mutmaßlichen Sexualstraftäter in Marburg - Taten auch im Schwalm-Eder-Kreis

Von: Damai Dewert

Fahndung: Der Gesuchte wird verdächtigt, mehrere Mädchen sexuell missbraucht zu haben. © LKA Hessen

Fahndungserfolg im Schwalm-Eder-Kreis: Der 34-jährige Marburger steht im Verdacht, mehrere Mädchen sexuell schwer missbraucht zu haben.

Schwalm-Eder/Marburg – Der mutmaßliche Pädophile ist gefasst. Das hessische Landeskriminalamt (LKA), die Staatsanwaltschaft Marburg sowie die Polizeipräsidien Nord- und Mittelhessen hatten am Mittwoch mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem dringend Tatverdächtigen gesucht. Das LKA meldete am Donnerstag die Festnahme des Mannes.

M ehr als ein Dutzend Hinweise gingen laut LKA aus der Bevölkerung ein. Dank dieser Informationen wurde der Gesuchte am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr, in seiner Wohnung in Marburg festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 34 Jahre alten Mann, der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist.

„Derzeit wird seine Wohnung durchsucht. Die Vorführung des Beschuldigten vor die Haftrichterin ist für Freitag geplant“, sagt Virginie Wegner, LKA-Sprecherin.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen nahm der 34-Jährige über eine Internetcommunity-Plattform Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf, teilt die LKA-Sprecherin weiter mit. Bei den Opfern handele es sich ausnahmslos um Mädchen. Mit den 11- bis 15-Jährigen tauschte er sexuelle Inhalte aus. Teilweise traf er sich auch mit ihnen und führte gegen Zuwendungen sexuelle Handlungen mit den Mädchen durch. Das LKA geht derzeit von mindestens elf geschädigten Kindern und Jugendlichen aus. Diese leben im Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wiesbaden sowie Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Die Ermittlungen, unter anderem ob es weitere Opfer gibt, sind noch nicht abgeschlossen.

Wegen der noch andauernden Ermittlungen und der noch nicht erfolgten Vorführung des Beschuldigten vor die Haftrichterin könnten weitere Informationen erst im Laufe des Freitags mitgeteilt werden, sagt Virginie Wegner. Da nicht auszuschließen ist, dass der Täter weitere Mädchen missbraucht haben könnte, sind diese aufgerufen, sich zu melden. Foto: LKA HESSEN

Kontakt: Mögliche Opfer können sich an das Polizeipräsidium Nordhessen per Telefon 08 00/1 10 88 01 sowie 05 61/9 10 44 44 wenden. (Damai Dewert)