40.000 Euro Schaden nach Unfall in Felsberg: Personen bleiben unverletzt

Unfall in Rhünda: 40.000 Euro nach Unfall zwischen Rhünda und Helmshausen.

Rhünda. Zwei total beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag ereignete. Personen wurden nicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Straße zwischen Rhünda und Helmshausen, etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang Rhünda. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Eine 59-jährige Frau aus Borken kam mit ihrem VW Polo aus Richtung Helmshausen. In einer starken Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und fuhr seitlich in einen ihr entgegenkommenden Audi. In dem Audi saß neben dem 28-jährigen Fahrer aus Bebra ein weiterer Mitfahrer.

Der Audifahrer konnte der Borkenerin in der engen Kurve nicht ausweichen. Im Kurvenbereich krachten die beiden Fahrzeuge ineinander. An beiden Fahrzeugen entstand, laut Angaben der Polizei, wirtschaftlicher Totalschaden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 40.000 Euro.

Bis die beiden Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen wurden, leiteten die Beamten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Vermutlich ist Unachtsamkeit der Fahrerin Ursache für den Unfall. Zur Feststellung der Fahrtauglichkeit der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe angeordnet.