Situation bei Kifas eskaliert

Von: Damai Dewert

Vorstand: Die Damen sind sich sicher, den Verein Kifas zu führen (von links) Heike Miedler, Ute Lukas (auch Stadträtin), Christiana Kuhnt und Jutta Inauen. © Helmut Wenderoth

Verein Kifas befürchtet feindliche Übernahme -Ein ungewöhnlicher Vorgang beschäftigt aktuell die Stadt Felsberg, den Landkreis und den Vorstand des Vereins Kinder-, familien- und seniorenfreundliches Felsberg (Kifas). Der Verein betreibt unter anderem das Soziale Dienstleistungszentrum Felsberg mit mehreren Arbeitsfeldern, beliefert 29 Kitas und Schulen mit Essen und beschäftigt 40 Mitarbeiter.

Felsberg – Zu den Vorgängen in dieser Woche gibt es unterschiedliche Erzählungen. So berichtet der Vereinsvorstand vom Versuch einer feindlichen Übernahme des Vereins, die am Freitag in einer Nötigung der Geschäftsführerin gegipfelt haben soll. Diese habe, so die stellvertretende Vorständin Jutta Inauen, sogar den Einsatz von Polizei und Rettungsdienst notwendig gemacht. Zu dem Zusammenstoß sei es im Büro des Vereins auf dem kreiseigenen Gelände der Felsberger Drei-Burgen-Schule gekommen.

Zwei Männer – namentlich Luca Brinkmeier und Melanio Grillenberger – sollen mit weiteren Personen im Büro erschienen sein, sich als neue Vorstände vorgestellt haben und die Herausgabe des Schlüssels gefordert haben. Sogar die Kündigung der aktuellen Geschäftsführerin sei ausgesprochen worden, zeigt sich Inauen empört. Das Ganze sei so massiv vonstattengegangen, dass eine Mitarbeiterin einen Nervenzusammenbruch erlitten habe.



Grillenberger widerspricht dieser Darstellung. Vielmehr seien er und Brinkmeier tatsächlich am Donnerstagabend während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu den neuen Vorsitzenden gewählt worden. Am Freitag habe man sich lediglich vorstellen wollen. Sei dann aber unwirsch der Räume verwiesen worden und habe sich das nicht gefallen lassen wollen.



Der 30-Jährige aus Marienmünster aus dem Landkreis Höxter in Nordrhein-Westfallen ist unter anderem Inhaber einer Eventfirma. Auf den Verein Kifas und dessen tolle Arbeit sei er durch eine Mitarbeiterin aufmerksam gemacht worden. Er wolle sich lediglich engagieren und den Verein in eine neue Zukunft führen, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Die Polizei

Die Polizei bestätigt, dass es am Freitag ab 9.35 Uhr zu einem Einsatz an der Unteren Birkenallee in Felsberg gekommen ist. Ausgangssachverhalt sollen demnach grundsätzliche Streitigkeiten im Rahmen von Vereinstätigkeiten um Vorstandsposten oder um den weiteren Fortbestand des Vereins in der ursprünglichen Form gewesen sein. Laut der angetroffenen Zeugen soll es bei einem Zusammentreffen von mehreren Personen zu anfänglichen bedrohlichen Situationen oder zu Nötigungen gekommen sein.

Beim Eintreffen der Streife war die angereiste Partei bereits nicht mehr vor Ort. Nach Angabe der Zeugen wurde gegen diese Personen ein Hausverbot ausgesprochen. Ob und inwieweit es zu strafbaren Handlungen gekommen sei, müsse im Einzelfall überprüft werden.

Die durch die Streife angetroffenen Zeugen – unter anderem der amtierende Vorstand – gaben weiterhin an, sich anwaltlich beraten lassen und behielten sich die Stellung von Strafanträgen wegen eventueller strafbarer Handlungen in Form von einem möglicherweise stattgefunden Hausfriedensbruch und einer Nötigung vor.

Die Wahl

Luca Brinkmeier und Melanio Grillenberger geben an, sie seien als Gäste zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins am Donnerstag gekommen. Dort hätten sie sich in Abwesenheit des Vorstandes bei Neuwahlen zum Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden wählen lassen. Anfang der Woche eingereichte Mitgliedsanträge seien nicht bearbeitet worden, aber die Satzung lasse die Wahl von Nichtmitgliedern zu. Auch auf eine Anfrage für eine Spende in Höhe von 10 000 Euro für den Verein sei nicht reagiert worden. Schon am Mittwoch habe es einen Austausch mit einigen der Mitarbeiter in Gensungen gegeben. Dort habe man ein neues Konzept präsentiert, wie der Verein künftig besser aufgestellt werden könne und den Mitarbeitern eine bessere Bezahlung in Aussicht gestellt. Bei vielen Verträgen handele es sich aktuell um Küchen- und Fahrerjobs mit Bezahlung nach dem Mindestlohn. Auch die soziale Absicherung wolle man verbessern, sagte Grillenberger. Finanziert werden solle dies mit einer stärkeren Spendenakquise.

Eine Vermischung der Tätigkeiten des Vereins – unter anderem die Großküche – mit eigenen unternehmerischen Zielen in seiner Eventfirma werde es nicht geben, sagt Grillenberger. Aufmerksam auf die Arbeit des Vereins und dessen Probleme in der Vorstandsarbeit sei er durch eine Mitarbeiterin und die ehemalige Geschäftsführerin von Kifas geworden. Sein Engagement sei ausschließlich ehrenamtlicher Natur, beteuerte er. Er habe auch bereits 20 potenzielle neue Mitglieder geworben, diese stammten aber ebenfalls nicht aus der Region. Das würde ein Engagement aber nicht schmälern.

Der Verein

Tatsächlich ist der Posten des Vorsitzenden bei der Kifas unbesetzt. Stellvertreterin Jutta Inauen hatte angekündigt, ihr Engagement zum Jahresende aufzugeben. Regulärer Termin für die Neuwahlen wäre im November gewesen. Mit der außerordentlichen Sitzung sollte die Handlungsfähigkeit gewahrt werden. Wegen eines Formfehlers in der Einladung habe die für Donnerstag anberaumte Sitzung aber kurzfristig abgesagt werden müssen. Wegen der Kurzfristigkeit seien dann wohl aber Mitglieder trotzdem vor Ort gewesen. Die Arbeit des Vereins sei aber – gerade auch mit der neuen Geschäftsführerin – außerordentlich gut. Auf die Mitgliedsanträge und die Anfrage, der für sie wildfremden Menschen, einer Spende habe sie misstrauisch reagiert und wollte diese erst in einer Vorstandsrunde beraten, sagt Inauen. Sie sei überdies sehr erstaunt, dass am Mittwoch Grillenberger einigen Mitarbeitern sein Konzept vorgestellt habe. Wieso seien weder die Mitarbeiter der Verwaltung, des Services oder Vereinsmitglieder oder der Vorstand eingeladen gewesen?, fragt Inauen. Ihr komme das alles als von langer Hand geplant vor. Der Verein sei gemeinnützig und Satzungsänderungen nur in einer Mitgliederversammlung – aktuell sind es 130 – möglich. Nach dem Auftritt Grillenbergers sei der Vorstand nicht an Gesprächen interessiert. „Wir zweifeln die Rechtmäßigkeit der Vorgänge an und haben alles unserem Anwalt übergeben“, sagt Inauen. (Damai D. Dewert)