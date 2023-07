Andreas Lehmann aus Gensungen hat seinen Bus zum Camper umgebaut

Das Zuhause immer dabei

Außerhalb der Arbeitszeit ausgetüftelt: Andreas Lehmann baute seinen Bus morgens, abends und an Wochenenden zum Camper um. Elf Monate hat das gedauert.

Für Andreas Lehmann kann es ab sofort immer spontan in den Urlaub gehen. Der Gensunger hat seinen Bus zum Camper ausgebaut. Elf Monate hat er daran herumgetüftelt.

Gensungen – Spontan losfahren können, kein Problem mit ausgebuchten Hotels oder Ferienwohnungen und keine Abweisung wegen des Hundes – all das war ausschlaggebend für den Gensunger Andreas Lehmann, eine andere Art des Urlaubs auszuprobieren. Obwohl er bisher nur wenig Campingerfahrung gesammelt hat, hat er in elf Monaten seinen Bus zu einem Camper umgebaut.

Die Idee: Mit der Idee gespielt hat der 56-Jährige schon länger. „Wir wollten uns ein Wohnmobil kaufen, aber wohin damit, wenn wir eine Zeit lang mal nicht in den Urlaub wollen“, sagt Lehmann. „Außerdem brauche ich ein Auto für den täglichen Gebrauch.“

Deshalb nun der zum Camper umfunktionierte Bus. „In 10 Minuten kann ich hinten alles auseinandernehmen und habe fast das gleiche Ladevolumen wie ein Bus ohne Umbauten“, erklärt Lehmann.

Die Bauphase: Elf Monate war der Bus morgens, abends und an Wochenenden sein Projekt. Erst musste ein Carport her, damit Lehmann einen wetterfesten Platz zum Arbeiten hat. Dessen Montage dauerte drei der elf Monate, währenddessen plante er den Bus und bestellte die nötigen Materialien dafür.

Der gelernte Betriebsschlosser konnte sich beim anschließenden Bau auf seine langjährige Erfahrung im Handwerk verlassen. „Die Ideen für die Möbel habe ich aus dem Internet, aber geplant und gebaut habe ich sie selbst“, sagt Lehmann.

+ Schlafzimmer, Esszimmer und Küche in einem: Lehmann plante und baute alle Möbel in seinem Camper selbst. © Privat

Die Ausstattung: In dem Camper befinden sich ein großes Bettgestell mit Schlafplatz für zwei Personen, eine ausfahrbare Küchenzeile mit Gasherd und Kühlschrank, ein Hubdach mit dem auch nachts gut gelüftet werden kann sowie jede Menge Stauraum, unter anderem hinter einem Rollo an der Seite des Innenraumes. Lehmann nähte zusätzlich die Stoffe für die Sitzflächen und polsterte sie selbst.

Vier Tage kann er dank einer Solaranlage auf dem Dach komplett autark leben. Durch einen Wassertank hat er eine funktionstüchtige Spüle in der Küchenzeile und kann am Kofferraum des Campers einen Duschkopf anbringen. „Wenn wir eine Zeltplane um die geöffnete Heckklappe spannen, können wir so duschen“, sagt Lehmann.

Der Plan: Den großen Urlaub haben er und seine Lebensgefährtin mit dem Camper noch nicht gemacht. Dafür soll es aber bald ans Steinhuder Meer gehen. Einen kleinen Ausflug, um zu sehen, ob alles funktioniert, haben die beiden aber bereits unternommen. „Es hat alles geklappt“, sagt Lehmann. „Nur die Schublade mit dem Kühlschrank hat sich bei starken Bergauf-Fahrten gelöst.“

Das war aber mit einem angebrachten Riegel schnell behoben. „Jetzt kann der Urlaub losgehen“, sagt Lehmann mit einem Lachen. (Fabian Diekmann)