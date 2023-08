Angeln ist ihre Leidenschaft: Brunslarer feiern Diamantene Hochzeit

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Sie feiern heute ihre Diamantene Hochzeit: Marlen und Bruno Schuchardt aus Altenbrunslar. Seit vielen Jahren gehen sie gemeinsam Angeln, wie die Fische im Hintergrund zeigen. © William Abu El-Qumssan

Marlen und Bruno Schuchardt aus Altenbrunslar verbindet vor allem eines: das Angeln. Sich gegenseitig geangelt haben sie sich aber schon vorher.

Altenbrunslar – Gefunkt hat es zwischen den Altenbrunslarern Marlen und Bruno Schuchardt schon, bevor sie ihre gemeinsame Zeit dem Angeln gewidmet haben. 1960 lernten sie sich in Altenbrunslar kennen. Heute, am 16. August 2023 feiern sie ihre Diamantene Hochzeit.

„Meine Tante wohnte in Altenbrunslar und Brunos Schwester hat nebenan gebaut“, sagt Marlen Schuchardt, die gebürtig aus Kassel kommt. „Da habe ich natürlich mit angepackt“, sagt Bruno Schuchardt, der Betonbauer gelernt hat. „Dabei hat es dann gefunkt“, sagen die beiden. Bei gemeinsamen Kinobesuchen, Spaziergängen und Feiern wie Kirmes und bei der Feuerwehr kamen sich die heute 81-Jährigen näher.

1963 folgte die Hochzeit und im November desselben Jahres auch die Geburt der ersten Tochter. Einige Jahre später bauten sie ihr Haus in Altenbrunslar. In dieser Zeit – Ende der 1960er-Jahre – entdecken die beiden auch ihre Leidenschaft fürs Angeln. „Das machen wir heute noch“, sagt Marlen. Die Schuchardts sind Mitglieder beim ASV Forelle Felsberg, angeln gerne in den Vereinsteichen zwischen Altenburg und Felsberg.

Das Ehepaar Schuchardt bei ihrer Hochzeit 1963. © Privat

„Marlen ist richtig gut darin“, sagt Bruno stolz. „In den 1980er-Jahren war sie mal bei den deutschen Angelmeisterschaften in Berlin dabei.“ Auf die Frage, ob ihr Mann ihr größter Fang war, antwort die 81-Jährige nur mit einem Lachen.

Was Fische angeht, so war der größte Fisch, den sie aus dem Wasser gezogen hat, ein 20 Pfund schwerer Hecht, der noch als Trophäe in der Stube des Ehepaares hängt. „Hechte und Zander waren damals die größten Fische, die man aus der Eder ziehen konnte. Heute ist das eher der Wels“, berichten die beiden Angler.

Altenbrunslarer Ehepaar reist gern nach Norwegen

Mit ihrem Hobby geht auch ihr liebstes Urlaubsziel einher: Norwegen. „Das ist ein Angelland“, sagt Bruno Schuchhardt schwärmend. Dahin ging es aber erst, als die Kinder aus´m Haus waren. Mit ihren drei Töchtern ging es gerne nach Österreich und an die Nordsee.

Nach seiner Betonbauer-Ausbildung ging Bruno ins Fußbodengeschäft, den Großteil seines Berufslebens verbrachte er aber bei VW. „34 Jahre war ich da“, sagt er. Marlen hatte in einer Bäckerei ihre Lehre gemacht, dann bei Henschel und B. Braun gearbeitet, ist dann aber für die Kinder daheim geblieben.

Das Ehepaar hat neben ihren drei Kindern mittlerweile auch sechs Enkel und bereits drei Urenkel. Mit der Familie wird auch zuhause im kleineren Kreis gefeiert, „bei hoffentlich gutem Wetter“, sagt Bruno Schuchardt. (William Abu El-Qumssan)